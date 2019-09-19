Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T00:23Z
https://ria.ru/20190919/1558831133.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155803/14/1558031489_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5c66c837148f315ff0b2142364dd4883.jpg
РИА Новости

Правительство обсудит проект основных направлений ДКП на 2020-2022 годы

00:45 19.09.2019
383
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 29 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 29 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проекты основных направлений единой денежно-кредитной политики и таможенно-тарифного регулирования на 2020-2022 годы, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; о проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.
Проект о таможенно-тарифном регулировании подготовлен для реализации указа президента по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". Уточняется, что проект определяет среднесрочные ориентиры в таможенно-тарифном регулировании, повышает предсказуемость условий ведения внешнеэкономической деятельности.
Денежно-кредитную политику Банка России разрабатывает и проводит ЦБ совместно с правительством, ее основной целью является защита и обеспечение устойчивости рубля через поддержание ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста.
Российские рубли
00:17РИА Новости
Правительство России рассмотрит в четверг повышение МРОТ до 12130 рублей
Банк России рассматривает три сценария среднесрочного прогноза развития экономики: базовый – как основной сценарий, на основе которого принимаются решения по денежно-кредитной политике, и дополнительные сценарии – с высокими ценами на нефть и рисковый сценарий.
В базовом сценарии исходит из сохранения санкций против России, введенных в 2014-2019 годах, на всем прогнозном горизонте 2020-2022 годов. Согласно базовому прогнозу ЦБ, рост ВВП в 2020 году составит 1,5-2%, в 2021 году - 1,5-2,5%, в 2022 году - 2-3%. Инфляция, по прогнозу Банка России, в 2020-2022 годах будет на уровне 4%.
Дом правительства РФ
00:18РИА Новости
Правительство обсудит законопроект о субсидиях регионам на доплаты к пенсии
000002
Обсудить 0
Центральный Банк РФПравительство РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Ветропарк
В Мурманской области построят ветропарк мощностью 201 МВт
РИА
Новости
Система нагревания табака
Комитет Госдумы одобрил введение акциза на устройства для нагревания табака
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
Кабмин обсудит проект бюджета и прогноз экономического роста до 2022 года
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 11 октября 2018
Кабмин рассмотрит законопроект о финансировании ВМП в субъектах России
Лента
новостей
Российские рубли
Правительство России рассмотрит в четверг повышение МРОТ до 12130 рублей
Дом правительства РФ
Правительство обсудит законопроект о субсидиях регионам на доплаты к пенсии
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о прогнозах социального развития и бюджете на 2020 год и плановый период 2021 года
Кабмин рассмотрит законопроекты о бюджетах ПФР, ФСС и ФОМС до 2022 года
Министр армии США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Дом Правительства РФ
Правительство России обсудит выделение Минюсту более 600 миллионов рублей
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Трамп назвал отличным решение ФРС снизить базовую процентную ставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Путин осмотрел реконструированную площадь Ижевска с сухим фонтаном
17:21В районной инспекции ФНС в Махачкале прошли обыски
17:21Фонтан Треви в Риме получил новую подсветку
17:21Сергей Бурунов приступил к съемкам во втором сезоне "Содержанок"
17:20Замглаву петербургского управления ФССП обвинили во взятке
17:19Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
17:18Путин включил Беглова в состав Совета безопасности
17:18Британка умерла от сердечного приступа после комментария матери под видео
17:18Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
Лента новостейМолния