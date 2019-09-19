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РИА Новости

Кабмин обсудит проект бюджета и прогноз экономического роста до 2022 года

00:41 19.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; о проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.
Минфин пока не обнародовал параметры проекта бюджета на предстоящую трехлетку. Известно лишь, что он будет рассчитан на основе нового прогноза Минэкономразвития, согласно которому рост экономики в 2020 году составит 1,7%, в 2021-2022 годах - на уровне 3,1% и 3,2%. Средняя цена нефти марки Urals в 2020 году, по прогнозу министерства, составит 57 долларов за баррель, в 2021 году - 56 долларов за баррель, в 2022 году - 55 долларов.
Среднегодовой курс доллара в 2020 году прогнозируется в 65,7 рубля за доллар, в 2021 году - 66,1 рубля, в 2022 году - 66,5 рубля за доллар. Минэкономразвития в августе также понизило прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3% с 3,8%, сохранив прогноз на 2021-2024 годы на уровне 4%.
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