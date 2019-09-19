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РИА Новости
Культура

Леннон жив, а "Yesterday" звучит в кино

08:00 19.09.2019 (обновлено: 13:06 19.09.2019)
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© Фото : компания UPIЛили Джеймс и Химеш Патель в фильме Yesterday
Лили Джеймс и Химеш Патель в фильме Yesterday
© Фото : компания UPI
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Come together, битломаны, опять пришло время подпевать в кино, как когда-то на Help!, Yellow Submarine и The Compleаt Beatles. Сегодня выходит музыкальная комедия Yesterday режиссера Дэнни Бойла — без звезд, зато с песнями The Beatles. Как снять фильм о группе без группы, каким бы был мир без ее музыки и о том, что важнее — любовь или слава, — в материале РИА Новости.
У голливудских студий в последнее время случился бум фильмов о музыке и музыкантах. Фредди Меркьюри и становлению группы Queen посвятили чересчур прямолинейный байопик "Богемская рапсодия". Еще живому Элтону Джону повезло больше, и про него (при его же участии) сняли замысловатый, но все же околобиографический мюзикл "Рокетмен".
Авторы фильма Yesterday для того, чтобы рассказать в кино о том, что для них значит творчество The Beatles, выбрали путь куда более увлекательный. Их сюжет — из области альтернативной истории: а что было бы, если все в одночасье забыли о музыке The Beatles, несомненно, важной скрепе современной поп-культуры?
Надо думать, это воплощенная мечта почти любого музыканта, который на досуге слушает тех же Beatles: "Эх, вот бы я это написал". Так, наверняка, думал и Джек (известный только по британскому сериалу "Жители Ист-Энда" актер индийского происхождения Химеш Патель), пока работал кладовщиком в гипермаркете маленького английского городка и безуспешно выступал на сельских ярмарках с незапоминающимися песенками под гитару.
© Фото : компания UPIРежиссер Дэнни Бойл, сценарист Ричард Кертис (на заднем плане) и актеры Лили Джеймс и Химеш Патель на съемках фильма
Режиссер Дэнни Бойл, сценарист Ричард Кертис (на заднем плане) и актеры Лили Джеймс и Химеш Патель на съемках фильма
© Фото : компания UPI
Режиссер Дэнни Бойл, сценарист Ричард Кертис (на заднем плане) и актеры Лили Джеймс и Химеш Патель на съемках фильма
Но однажды Джека на велосипеде сбивает автобус, и в тот же самый момент мир вдруг меняется. Обнаруживается, что никто не знает о The Beatles, только Джек. В общем, ему остается воспроизвести по памяти песни и прославиться.
Авторы решили вовсе не объяснять, какова природа глобальной амнезии, накрывшей Землю (иначе бы приятно-легкая картина выродилась в сложную научно-фантастическую). Yesterday — очень наивная, но при этом неожиданно трогательная и забавная история о неудачнике, который в одночасье превращается в селебрити, но не все рождены чтобы стать звездами, и люди часто находят счастье не на сцене, а в обычной жизни и любви.
© Фото : компания UPIБританский актер Химеш Патель в фильме Yesterday
Британский актер Химеш Патель в фильме Yesterday
© Фото : компания UPI
Британский актер Химеш Патель в фильме Yesterday
Чтобы до конца понять это любовно сделанное кино, нужно быть битломаном (для таких зрителей оставлено немало отсылок). Но, с другой стороны, центральная мысль Yesterday незамысловата: песни ливерпульской четверки настолько прекрасные, что они ни в коем случае не должны исчезнуть, ведь с ними всем нам жить чуть легче, чем без них. Пусть даже останутся эти произведения в исполнении Джека, певца средней бесталанности.
Снимать фильм о национальном достоянии доверили лучшим из лучших. Лауреат "Оскара" Дэнни Бойл в девяностых взорвал мир героиновой драмой "На игле", а в нулевые очаровал "Миллионером из трущоб" и так далее — он один из самых титулованных британских режиссеров. Сценарист Ричард Кертис — гений легкого жанра, автор популярнейшего рождественского фильма "Реальная любовь" (во всем мире его смотрят в конце года так же запойно, как у нас — "Иронию судьбы"), а еще — "Рок-волны", "Бойфренда из будущего" и других. В Англии выход в прокат фильмов Кертиса, как замечают местные комики, — почти национальный праздник: вся страна марширует в кинотеатры.
Но главными героями Yesterday оказываются не Джек и не его милейшая подруга Элли (Лили Джеймс, "Малыш на драйве", "Золушка"), а, конечно, песни, исполняемые по личному разрешению Пола, Ринго и семей Леннона и Харрисона. Все хиты: заглавная "Yesterday" (наверное, сладчайшая лирическая композиция в истории), дорогие для российского слушателя "Back in USSR", "Let It Be", "Help!", "Eleanor Rigby" и так далее. Режиссер заражает современный мир битломанией, словно по заявкам всех, кто в силу возраста тех времен не застал.
© Фото : компания UPIАктер Химеш Патель и поп-музыкант и актер Эд Ширан
Актер Химеш Патель и поп-музыкант и актер Эд Ширан
© Фото : компания UPI
Актер Химеш Патель и поп-музыкант и актер Эд Ширан
Для сравнения с битлами (в их пользу, конечно) приводится и современная поп-музыка: в фильме звучат отрывки композиций Эда Ширана. Он, самая трогательная поп-звезда наших дней, до сих пор выглядящий как музыкант из подземного перехода, весьма самоиронично сыграл самого себя. Кстати, герои вместе с Шираном довольно неожиданно заезжают в нашу столицу, где проходит первый удачный концерт Джека.
Кроме этого, из фильма особенно запоминается душераздирающая сцена с Джоном Ленноном. В другой галактике он не стал известным, его не убил безумный поклонник, он прожил долгую счастливую жизнь, о которой мечтал, и удачно расстался с Йоко Оно. Можно заметить, что в наши непростые времена многие режиссеры мыслями утопают в прошлом. Эта сцена очень напоминает картину "Однажды в... Голливуде" Тарантино, где он тосковал по и возвращал к жизни невинно убиенную актрису Шэрон Тейт.
© Фото : компания UPIКадр из фильма Yesterday (режиссер Дэнни Бойл)
Кадр из фильма Yesterday, режиссер Дэнни Бойл
© Фото : компания UPI
Кадр из фильма Yesterday (режиссер Дэнни Бойл)
Выходит, все лучшие фильмы уже сняли (и Yesterday — фильм очень хороший, но, будем честны, точно не великий, потому что слишком уж легковесен) и всю гениальную музыку давно написали, и хорошей идеей будет после сеанса просто ее переслушать. Новые песни пусть пишет тот, у кого старые плохие.
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