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РИА Новости

"Скрывают следы убийства": семья из Башкирии уверена в подмене тела сына

08:00 19.09.2019 (обновлено: 10:40 19.09.2019)
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© Фото : из личного архиваПогибший Антон Сергеев
Погибший Антон Сергеев
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Виктория Дубовская. В конце мая прошлого года 19-летнего Антона Сергеева из башкирского села Малояз нашли мертвым в пятидесяти километрах от дома. Эксперты установили, что смерть наступила по естественным причинам. Родственники этому не поверили и провели собственное расследование, добившись эксгумации. Когда вскрыли гроб, все пришли в ужас — там лежал совсем другой человек.

"Уже похоронили"

Вечером 21 мая 2018-го Антон Сергеев из села Малояз не вернулся домой вовремя, и родители забили тревогу: молодой человек иногда оставался ночевать у друзей, но всегда предупреждал об этом.
Обыскали всю округу — безрезультатно.
© Фото : из личного архиваПогибший Антон Сергеев
Погибший Антон Сергеев
© Фото : из личного архива
Погибший Антон Сергеев
Версию о побеге не рассматривали: по словам друзей, Антон был общительным парнем, с семьей жил дружно. Через несколько недель должен был отправиться на армейскую службу по призыву. "Откосить" не планировал.
Через неделю семье Сергеевых позвонили из полиции и сказали, что в соседнем селе, примерно в пятидесяти километрах от дома, нашли неопознанный труп. Правда, тело уже успели похоронить.
Родители узнали личные вещи сына, но настояли на эксгумации: обстоятельства смерти Антона показались им очень странными. Во-первых, эксперты установили, что он скончался из-за сердечного приступа. Но Антон недавно прошел медкомиссию для службы в армии и был совершенно здоров. Во-вторых, семья считает, что молодого человека без труда можно было опознать по отпечаткам пальцев — пару лет назад он оказался фигурантом уголовного дела, и все его данные занесли в полицейскую базу. Тем не менее тело очень быстро похоронили в безымянной могиле.
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Дырка в голове

Когда тело выкопали, вопросов стало еще больше: родственники заметили повреждения на лице, а также настоящую "дырку в голове" в районе затылка. В заключении судмедэкспертов никакие травмы не упоминались.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Однако источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что эксперты, проводившие повторное исследование, подтвердили вывод коллег: смерть наступила по естественным причинам.
"Так называемая дырка в голове — это следы работы судмедэксперта, — рассказал собеседник агентства. — Нет оснований думать, что смерть носила криминальный характер".
Независимый эксперт тоже сообщил РИА Новости, что судмедэксперты при вскрытии проводят комплексное исследование трупа, в том числе распиливают череп. Правда, "дырок" не проделывают, а аккуратно снимают верхнюю часть.
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Родители по-прежнему не верили в естественные причины смерти сына. Для этого у них были основания: в семье вспомнили, как несколько лет назад Антону угрожал один из жителей Малояза. В 2016-м молодые люди подрались у клуба, на Антона тогда завели уголовное дело и даже приговорили к трем годам условно за умышленное причинение вреда здоровью. Позднее суд это решение отменил.
Родственники потребовали еще одну экспертизу. В конце августа могилу вскрыли. В гробу лежал совсем другой человек.

Неизвестный

"Дело в том, что после второй экспертизы семье посоветовали беречь нервы и хоронить сына в закрытом гробу, — говорит РИА Новости знакомый Сергеевых. — Они так и сделали, и вот какой теперь результат. Определить, когда именно произошла подмена, очень сложно".
По словам отца погибшего, сомнений в подмене у них нет. Кроме того, неизвестный был похоронен по мусульманским традициям, в саване.
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Следователи назначили ДНК-экспертизу, чтобы установить личность погребенного. Если подтвердится версия семьи, в СК обещают провести тщательное расследование. Уголовное дело также до сих пор в производстве. По данным родственников, результаты экспертизы станут известны в конце сентября.
Источник в правоохранительных органах отметил, что умышленная подмена трупа маловероятна, но не исключена банальная ошибка, что, как показывает практика, в моргах случается.
Последний раз такое произошло в Мурманской области: в больнице города Апатиты родственникам троих усопших выдали чужие тела. А в январе в Башкирии из морга противотуберкулезного диспансера местная жительница вместо умершего мужа получила совершенного другого человека. И ошибку обнаружили не сразу — по мусульманским обычаям тело усопшего ритуальщики обернули саваном.
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