Ученые выяснили, как появляются самые опасные люди на планете

Дефицит серого и белого вещества

Пример тому — он сам. Как Фэллон признается в книге "The Psychopath Inside: A Neuroscientist’s Personal Journey into the Dark Side of the Brain" ("Психопат изнутри: личное неврологическое путешествие на темную сторону мозга"), в его семье в далеком прошлом были убийцы, поэтому он исследовал себя и родственников. Выяснилось, что его мозг похож на мозг серийных убийц, есть и генетическая предрасположенность к агрессии. Однако детство ученого было счастливым, он не подвергался насилию, психологическому давлению.