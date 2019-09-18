Трамп осудил главу ФРС за недостаточное понижение ставки

Трамп не раз критиковал Пауэлла и намекал, что может уволить главу ФРС, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у президента такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Ранее Трамп призывал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".