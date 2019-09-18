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РИА Новости

Трамп осудил главу ФРС за недостаточное понижение ставки

22:38 18.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла за недостаточное, по его мнению, понижение ставки.
"Джей Пауэлл и ФРС снова "провалились". Ни смелости, ни чувства реальности, никакого видения (ситуации)! Ужасный коммуникатор!" - написал Трамп в Twitter.
Российские рубли
17 сентября, 19:09РИА Новости
Эксперты рассказали, как решение ФРС скажется на российских акциях и рубле
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 17-18 сентября снизила в среду базовую процентную ставку на 25 пунктов - до 1,75-2% с уровня 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Трамп не раз критиковал Пауэлла и намекал, что может уволить главу ФРС, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у президента такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Ранее Трамп призывал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".
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Джером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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