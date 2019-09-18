В Курской области ликвидировали нарушение электроснабжения

ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая вечером в среду оставила без электричества свыше 6 тысяч жителей трех районов Курской области, сообщает в среду ГУМЧС по региону.
Информация об аварийном отключении электроснабжения в Курском, Поныровском, Суджанском районах Курской области поступила спасателям около 18.30 мск. В зону отключения попали 18 населенных пунктов, в которых проживают 6218 человек.
"ГУМЧС России информирует о ликвидации нарушения электроснабжения в Курском районе в 19.40 мск, в Поныровском районе в 19.45 мск и Суджанском районе в 20.45 мск 18 сентября", - говорится в сообщении.