Трамп назвал войну с Ираном "крайним вариантом"

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Речь о войне с Ираном в свете нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии не идет, есть много вариантов, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Есть много вариантов. Есть крайний вариант и еще много других, которые не такие масштабные. Говоря о крайнем варианте, я имею в виду начать войну. Нет, речь не идет об этом крайнем варианте сейчас", - сказал он журналистам.

Ранее Иран направил США через Швейцарию послание, где отверг свою причастность к нападению, а также заверил, что даст ответ, если против ИРИ будут приняты какие-либо меры. Трамп при этом пообещал в ближайшие два дня объявить новые санкции против республики.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.