В Эквадоре задержали шесть человек после серии взрывов в университете

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Эквадора задержали шесть человек после серии взрывов в одном из госуниверситетов страны, сообщила министр внутренних дел Мария Паула Ромо.

Речь идет о самом старом университете города Гуаякиль (крупнейший город Эквадора), который был основан еще в конце 19 века. В здании и около него было взорвано шесть бомб за последние восемь месяцев. Последний взрыв произошел вечером 22 августа.