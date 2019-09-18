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РИА Новости

В Эквадоре задержали шесть человек после серии взрывов в университете

21:38 18.09.2019
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CC0 / DEZALB / Кито, Эквадор
Кито, Эквадор
CC0 / DEZALB /
Кито, Эквадор. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Эквадора задержали шесть человек после серии взрывов в одном из госуниверситетов страны, сообщила министр внутренних дел Мария Паула Ромо.
Речь идет о самом старом университете города Гуаякиль (крупнейший город Эквадора), который был основан еще в конце 19 века. В здании и около него было взорвано шесть бомб за последние восемь месяцев. Последний взрыв произошел вечером 22 августа.
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"Полиция Эквадора ранним утром провела восемь обысков и шесть задержаний. Речь может идти об ответственных за нападения с применением взрывчатки в университете Гуаякиля", - сообщила министр в Twitter.
Она также пообещала в ближайшее время предоставить все детали по делу.
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