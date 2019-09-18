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РИА Новости

Гутерреш заявил, что не планирует встречаться с Гуаидо на Генассамблее ООН

21:31 18.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкХуан Гуаидо
Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Хуан Гуаидо. Архивное фото
ООН, 18 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не планирует встречаться с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо, незаконно провозгласившим себя главой государства,  в ходе Генассамблеи ООН.
"Нет, на данный момент такой встречи нет на повестке", - сказал Гутерреш, отвечая на соответствующий вопрос.
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С 24 по 30 сентября в ООН пройдет так называемая неделя высокого уровня, в рамках которой выступят все гости нынешней ассамблеи. Ожидается, что от Венесуэлы 26 сентября выступит вице-президент Делси Родригес.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоАнтониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
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