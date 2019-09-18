Гутерреш заявил, что не планирует встречаться с Гуаидо на Генассамблее ООН

ООН, 18 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не планирует встречаться с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо, незаконно провозгласившим себя главой государства, в ходе Генассамблеи ООН.

"Нет, на данный момент такой встречи нет на повестке", - сказал Гутерреш, отвечая на соответствующий вопрос.

С 24 по 30 сентября в ООН пройдет так называемая неделя высокого уровня, в рамках которой выступят все гости нынешней ассамблеи. Ожидается, что от Венесуэлы 26 сентября выступит вице-президент Делси Родригес.