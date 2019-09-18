Гутерреш надеется на взаимодействие комиссии ООН по Идлибу с Россией

ООН, 18 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется на взаимодействие комиссии организации по расследованию авиаударов по гражданским объектам в Идлибе с сирийскими и российскими властями.

"У этой комиссии по расследованию есть четкие инструкции – действовать беспристрастно", - сказал Гутерреш.

В частности, по его словам, комиссия должна выяснить, "где истина, и она не должна быть подвержена какой-либо повестке".

"Она будет расследовать ситуации как в зонах, которые контролируются оппозицией, так и в зонах под контролем правительства Сирии. Мы весьма надеемся на позитивное сотрудничество с правительством России и правительством Сирии", - отметил Гутерреш.

На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.