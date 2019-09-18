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РИА Новости

Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби

20:41 18.09.2019
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен. Архивное фото
ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.
"Мы объявляем в первый раз, что в нашем списке целей в ОАЭ десятки объектов, в том числе в Абу-Даби и Дубае, которые могут подвергнуться нападению в любой подходящий момент", - сказал представитель вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сариа. Трансляцию его выступления вел телеканал "Аль-Джазира".
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтеобъекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео.
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