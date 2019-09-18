Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби

ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.

"Мы объявляем в первый раз, что в нашем списке целей в ОАЭ десятки объектов, в том числе в Абу-Даби и Дубае, которые могут подвергнуться нападению в любой подходящий момент", - сказал представитель вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сариа. Трансляцию его выступления вел телеканал " Аль-Джазира ".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.