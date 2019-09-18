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РИА Новости
Воронежская область

В Воронежской области создадут селекционный центр по свиноводству

20:11 18.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСвиньи
Свиньи
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Свиньи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Селекционный центр по свиноводству с объемом инвестиций около 4 миллиардов рублей планируется создать в течение трех лет в Воронежской области, заявил в среду в ходе рабочей поездки в Воробьевский район губернатор Александр Гусев.
Глава региона осмотрел строящуюся станцию контрольного тестирования животных "Краснопольская" группы компаний АГРОЭКО. Как информирует облправительство, общий объем инвестиций в объект составляет 1,137 миллиарда рублей.
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"Строительство станции идет в рамках реализации первого этапа соглашения об инвестиционной деятельности между ГК АГРОЭКО, правительством Воронежской области и администрацией Воробьевского муниципального района. На станции будут тестировать животных, которых выводят генетики "Агроэко", скрещивая между собой разные породы свиней", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, станцию планируют сдать весной 2020 года, а уже летом объект введут в эксплуатацию.
"Мы также планируем открыть в Воробьевском районе селекционный центр по свиноводству. Работы займут два-три года. Это еще около 4 миллиарда рублей – очень хорошие инвестиции. Для нас также важно создать генетический фонд крупного рогатого скота – как в молочном, так и в мясном животноводстве", - сказал Александр Гусев.
Губернатор отметил, что развитие животноводческой отрасли является важным фактором развития экономики региона в целом.
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