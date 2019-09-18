В ЛНР надеются на конкретику в вопросе обмена пленными

МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего рассчитывает на конкретику в вопросе обмена пленными на следующем заседании контактной группы по Донбассу.

Следующее заседание контактной группы намечено в Минске на 1 октября.

"Сейчас работа над списками продолжается, списки уточняются... Надеюсь, на следующей встрече контактной группы мы уже придем к какой-то конкретике, которая позволит выйти на реальные даты проведения этого обмена", - сказал Дейнего журналистам в Минске.

По его словам, тема обмена продолжает обсуждаться в рамках контактной группы в Минске и "найдены некие альтернативные подходы к вопросу процессуальной очистки" удерживаемых. "Украинская сторона сегодня подтвердила готовность рассматривать эти подходы как вполне реализуемые, но, к сожалению, мы пока не получили от них письменного подтверждения реального применения этих механизмов... Мы об этом говорим уже не первую встречу", - заметил Дейнего.

Он обратил внимание, что в начале лета украинская сторона запросила примерно шесть недель, "чтобы "очистить" тех лиц, которых они готовы передать на нашу сторону". "Тем не менее эти шесть недель прошли и Украина попросила еще шесть, пошли и эти следующие шесть недель", - добавил министр иностранных дел ЛНР.