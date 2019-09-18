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РИА Новости

В ЛНР надеются на конкретику в вопросе обмена пленными

20:05 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего рассчитывает на конкретику в вопросе обмена пленными на следующем заседании контактной группы по Донбассу.
Следующее заседание контактной группы намечено в Минске на 1 октября.
"Сейчас работа над списками продолжается, списки уточняются... Надеюсь, на следующей встрече контактной группы мы уже придем к какой-то конкретике, которая позволит выйти на реальные даты проведения этого обмена", - сказал Дейнего журналистам в Минске.
По его словам, тема обмена продолжает обсуждаться в рамках контактной группы в Минске и "найдены некие альтернативные подходы к вопросу процессуальной очистки" удерживаемых. "Украинская сторона сегодня подтвердила готовность рассматривать эти подходы как вполне реализуемые, но, к сожалению, мы пока не получили от них письменного подтверждения реального применения этих механизмов... Мы об этом говорим уже не первую встречу", - заметил Дейнего.
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Он обратил внимание, что в начале лета украинская сторона запросила примерно шесть недель, "чтобы "очистить" тех лиц, которых они готовы передать на нашу сторону". "Тем не менее эти шесть недель прошли и Украина попросила еще шесть, пошли и эти следующие шесть недель", - добавил министр иностранных дел ЛНР.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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