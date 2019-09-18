В Курской области более шести тысяч человек остались без электричества

ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Свыше 6 тысяч жителей трех районов Курской области остались без электричества, сообщает в среду ГУМЧС по региону.
Информация об отключении электроснабжения в Курском, Поныровском, Суджанском районах Курской области поступила спасателям около 18.30 мск.
"В зону отключения попало 18 населенных пунктов: 2696 жилых домов, 6218 человек", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и аварийно-восстановительные бригады "Курскэнерго".