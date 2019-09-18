Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T20:00Z
https://ria.ru/20190918/1558827087.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:124:1500:968_1036x0_80_0_0_15ad113e13e0525f45ce610ec8a927b1.jpg
РИА Новости

В Курской области более шести тысяч человек остались без электричества

20:00 18.09.2019
863
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Свыше 6 тысяч жителей трех районов Курской области остались без электричества, сообщает в среду ГУМЧС по региону.
Информация об отключении электроснабжения в Курском, Поныровском, Суджанском районах Курской области поступила спасателям около 18.30 мск.
"В зону отключения попало 18 населенных пунктов: 2696 жилых домов, 6218 человек", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и аварийно-восстановительные бригады "Курскэнерго".
110001
Обсудить 0
Курская областьПроисшествия
Рекомендуем
ЛЭП
В Курской области ликвидировали нарушение электроснабжения
РИА
Новости
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Губернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области пообещал жителям региона "прорыв"
Лента
новостей
Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
СМИ: в ГИБДД рассказали, при каком условии с человека могут списать штрафы
Обстановка у метромоста в Киеве
СМИ раскрыли личность мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
Обстановка у метромоста в Киеве
Угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина не выдвигал требований
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
В Киеве заявили, что готовы к отводу сил в Донбассе
Коровы на ферме
Саратовский фермер попал под следствие за убой коров, купленных на грант
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии
Роман Старовойт
Роман Старовойт вступил в должность губернатора Курской области
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
"Формула Штайнмайера" вытекает из минских соглашений, заявили в ОБСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
04:27NI рассказал о советском "супер-танке", от которого отказалась Россия
Лента новостейМолния