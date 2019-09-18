После нападения на полицейских в московском метро возбудили уголовное дело

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейских на станции московского метро "Рязанский проспект", сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что один полицейский погиб, второй получил тяжелые травмы при задержании сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП) в Москве, который открыл стрельбу. Нападавший задержан.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления... "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - говорится в сообщении.