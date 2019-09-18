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РИА Новости

После нападения на полицейских в московском метро возбудили уголовное дело

19:47 18.09.2019 (обновлено: 19:54 18.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейских на станции московского метро "Рязанский проспект", сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что один полицейский погиб, второй получил тяжелые травмы при задержании сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП) в Москве, который открыл стрельбу. Нападавший задержан.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления... "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получении взятки, последний открыл стрельбу из табельного оружия.
Перестрелка у метро Рязанский проспект
Вчера, 19:46РИА Новости
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