Прокуратура подала апелляцию по делу семьи Хомских, взявших детей на митинг

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прокуратура обжаловала отказ суда лишить родительских прав Елену и Петра Хомских, пришедших на несанкционированный митинг 3 августа в Москве вместе с малолетними детьми, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.

"В суде зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры", - сказали в суде.

Заявление о лишении Елены и Петра Хомских родительских прав, направленное Никулинским межрайонным прокурором города Москвы, было принято к производству судом в середине августа. В иске указано, что Хомские умышленно допустили нахождение детей на акции "в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции". В начале сентября Никулинский суд отказал прокурору в удовлетворении иска. При этом суд вынес родителям предупреждение о необходимости изменить свое отношения к детям.

Ранее детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил, что взял на контроль ситуацию с семьей Хомских. Тем не менее он подчеркнул, что родителям не стоит приводить маленьких детей на масштабные акции, даже согласованные. За обстоятельствами ситуации следит и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По её словам, Хомские ранее не попадали в поле зрения органов профилактики.

На многочисленных видеозаписях зафиксировано, как Хомские с двумя детскими колясками в ходе несанкционированной акции 3 августа находятся рядом с оцеплением правоохранителей. Позже выяснилось, что Хомские – многодетная семья, на акцию они взяли с собой двух дочерей.