В МИД ЛНР прокомментировали отказ Кучмы подписать "Формулу Штайнмайера"

МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего настаивает, что "формула Штайнмайера" должна быть согласована контактной группой по Донбассу, и считает странным отказ представителя Киева Леонида Кучмы подписать ее.

"Украинская сторона сегодня оказалась не готова к подписанию "формулы Штайнмайера", несмотря на то, что эта формула была согласована советником президента Украины в ходе телефонных переговоров 11 сентября, несмотря на то, что эту формулу одобрил, как сообщает пресса, министр иностранных дел Украины. Украина эту формулу сегодня подписать не смогла", - сказал Дейнего журналистам в среду в Минске.

Он добавил, что "Леонид Данилович сказал, что в принципе, поддерживает эту формулу". "На фоне этого заявления как-то странным выглядит его отказ от подписания этой формулы", - подчеркнул представитель ЛНР.

Он констатировал, что "формула должна быть согласована контактной группой". "Должно быть выполнено поручение советников глав стран "нормандской четверки", которое было разослано... сюда, в адрес контактной группы", - подчеркнул он, отметив, что республики получили этот текст от ОБСЕ еще в четверг.

По его словам, "теоретически там есть не совсем прозрачные, не совсем реализуемые с нашей точки зрения моменты, но в целом мы поддерживаем эту формулу, она должна быть, безусловно, подписана". "Четыре стороны переговоров заявили о готовности подписать, к сожалению, пятая сторона не нашла достаточно политической воли, чтобы эту работу по "формуле Штайнмайера" завершить", - сказал Дейнего.

Он напомнил, что формула была предложена еще в 2015 году, и прошло "достаточно времени, чтобы ее осознать и понять, что иного варианта достижения компромисса по вопросу введения в действие особого статуса в Донбассе, нет". При этом Дейнего высказал мнение, что у Киева нет альтернативного плана.