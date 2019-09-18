Косачев надеется на объективное расследование атаки на саудовские НПЗ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вашингтон стремится продолжать кампанию по демонизации Ирана, однако диалог Эр-Рияда и Москвы дает надежду на объективное расследование инцидента с дронами, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился "существенно" расширить санкции против Ирана после атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли йеменские хуситы, но США обвиняют в случившемся Иран, который эти обвинения отвергает.

"Когда президент США анонсирует очередное усиление санкционного давления на Тегеран в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии, которые Вашингтон уже произвольно интерпретировал как иранские, то не всегда можно понять, где причина, где следствие, а где – повод", - отметил Косачев.

Скорее всего, Трампу изначально хотелось расширения санкций, а также развязать себе руки на иранском направлении обилием причин для санкций и даже силовых сценариев, а потому американский лидер не преминул использовать атаки для пополнения своего "иранского досье", полагает сенатор. "Даже заявление йеменских хуситов об ответственности за этот инцидент этому никак не мешает: "мы сказали – виноват Иран, значит он и будет для нас виноват", - добавил политик.

"Учитывая постоянные заявления стран Запада по поводу того, что санкции есть (единственный) способ не начинать войны, но при этом и не демонстрировать бездействие в острых ситуациях, можно, конечно, трактовать и очередной санкционный виток Вашингтона как попытку удержаться от военных атак", - сказал парламентарий.

Однако, полагает Косачев, скорее всего, речь идет о продолжении кампании по тотальной демонизации Ирана, в которой "всякое лыко в строку", и понять, какой именно эпизод в Белом доме сочтут "последней каплей", довольно трудно. "Надеяться на благоразумие Вашингтона, закусившего антииранские "удила", как и на деликатность всех игроков на ближневосточном театре, включая малых и неподдающихся опознанию, было бы слишком наивным. Поэтому многое зависит от всех остальных мировых и региональных сил, включая или начиная с союзников США", - подчеркнул парламентарий.

В этом плане, по его словам, очень важным представляется состоявшийся сегодня телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом по ситуации вокруг атак на саудовские объекты. "Очень важно, что и Эр-Рияд считает необходимым не прятаться за позицию Вашингтона, а сверять часы с Россией. Это – правильная логика, и можем надеяться на продолжение многосторонних и двусторонних дипломатических усилий, как и, разумеется, на объективное расследование инцидента", - заключил глава комитета СФ.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.