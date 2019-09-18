В Нижегородской области начался отбор в резерв управленцев в сфере туризма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Отбор в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере туризма и народных художественных промыслов (НХП) региона стартовал 18 сентября в рамках программы "Команда правительства", сообщает пресс-служба губернатора.
Региональная программа по подбору высокоэффективных управленцев "Команда правительства" действует с мая 2018 года. В проекте принимают участие люди разных возрастов, большинству из них от 25 до 45 лет. Среди участников – представители всех регионов России. За год работы проекта на различные посты с помощью возможностей программы "Команда правительства" были назначены более 120 человек, в том числе несколько министров Нижегородской области.
"Отбор в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере туризма и народных художественных промыслов стартовал 18 сентября. Он будет проходить в 2 этапа: заочный и очный. Заочный этап продлится до 17 октября 2019 года", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что эта сфера требует от кандидатов творческого подхода и новых решений.
"Сейчас выделяется очень много видов туризма. Есть круизный, экологический, событийный, спортивный, культурно-развлекательный и даже медицинский туризм. Каждое из направлений может развиваться в Нижегородской области, и для этого нужно искать новые возможности", - отметил Никитин.
Он пригласил всех, кто заинтересован в развитии туристической отрасли, принять участие в конкурсе.
"Крайне значима для нас и тема народных художественных промыслов. Она содействует росту туристического потока, повышает узнаваемость региона и, конечно, помогает сохранить уникальную самобытность нашей области. Для меня важно, чтобы кандидаты представили свои идеи и проекты в этом направлении", - добавил губернатор.