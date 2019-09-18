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РИА Новости

Киев блокирует согласование плана об отводе сил в Донбассе, заявил МИД ДНР

18:49 18.09.2019
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© Фото : МИД ДНР Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен – РИА Новости. Представители Киева на встрече в Минске в среду блокировали согласование плана отвода сил в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее Никонорова в интервью РИА Новости заявила, что в вопросе отвода сил в районе Петровского и Золотого стороны вышли на финишную прямую. Для начала процесса, по ее словам, необходимо лишь согласовать план-график и дополнение к рамочному решению о разведении сил. Сделать это в ДНР рассчитывали на встрече в Минске 18 сентября.
"Сегодня в группе по вопросам безопасности, как и в группе по политическим вопросам представители Киева всеми возможными способами блокировали поставленные "нормандским форматом" (Франция, Германия, Россия и Украина) конкретные задачи по согласованию плана-графика устранения нарушений на ранее разведенных участках, равно как и дополнения к прамочному решению (о разведении сил от 2016 года - ред.)", - говорится в распространенном пресс-службой МИД ДНР заявлении Никоноровой.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года.
При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое.
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