Киев блокирует согласование плана об отводе сил в Донбассе, заявил МИД ДНР

ДОНЕЦК, 18 сен – РИА Новости. Представители Киева на встрече в Минске в среду блокировали согласование плана отвода сил в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее Никонорова в интервью РИА Новости заявила, что в вопросе отвода сил в районе Петровского и Золотого стороны вышли на финишную прямую. Для начала процесса, по ее словам, необходимо лишь согласовать план-график и дополнение к рамочному решению о разведении сил. Сделать это в ДНР рассчитывали на встрече в Минске 18 сентября.

"Сегодня в группе по вопросам безопасности, как и в группе по политическим вопросам представители Киева всеми возможными способами блокировали поставленные "нормандским форматом" (Франция, Германия, Россия и Украина) конкретные задачи по согласованию плана-графика устранения нарушений на ранее разведенных участках, равно как и дополнения к прамочному решению (о разведении сил от 2016 года - ред.)", - говорится в распространенном пресс-службой МИД ДНР заявлении Никоноровой.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года.