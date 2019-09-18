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РИА Новости
Теплоснабжение

"Тверская генерация" призывает ускорить подготовку домов к зиме

18:29 18.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКотельная
Котельная
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. "Тверская генерация" призывает управляющие организации ускорить темпы подготовки жилых домов к предстоящему отопительному сезону, следует из сообщения компании.
Компания указывает, что проверила более 90 километров магистральных теплосетей и более 391 километра разводящих, в результате опрессовки было заменено свыше 2,8 километров магистральных сетей и более 5,5 километров распределительных.
"Тверская генерация" подчеркивает, что управляющие организации всех форм собственности должны завершить подготовку внутридомовых систем к приему теплоносителя. В первую очередь речь идет о проведении промывки и опрессовки систем отопления и горячего водоснабжения. Уточняется, что на 17 сентября 94% социальных объектов и только 79% многоквартирных домов готовы к приему теплоносителя.

"Теплоэнергетики призывают к оперативному устранению замечаний, изложенных в актах проверки готовности потребителей к предстоящему отопительному сезону, и к открытому диалогу с руководителями управляющих организаций Твери, заинтересованных в надежности и эффективности работы внутридомовых систем теплоснабжения. Поскольку главная задача как для ресурсоснабжающей компании, так и для жилищно-коммунальной организации – это надежное и качественное оказание услуг жителям города Твери", - отмечает компания.

"Тверская генерация" - единственная теплоснабжающая организация в системе централизованного теплоснабжения Твери. Производственные активы компании включают три ТЭЦ, три котельных и 91,4 километра магистральных тепловых сетей. Компания также обслуживает (в том числе на праве аренды) 14 котельных, 391 километр распределительных тепловых сетей, 166 центральных тепловых пунктов и 88 тепловых узлов. Установленная электрическая мощность предприятий ООО "Тверская генерация" составляет 269 МВт, установленная тепловая мощность – 2099,39 Гкал/час.
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