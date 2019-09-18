"Тверская генерация" призывает ускорить подготовку домов к зиме

"Теплоэнергетики призывают к оперативному устранению замечаний, изложенных в актах проверки готовности потребителей к предстоящему отопительному сезону, и к открытому диалогу с руководителями управляющих организаций Твери, заинтересованных в надежности и эффективности работы внутридомовых систем теплоснабжения. Поскольку главная задача как для ресурсоснабжающей компании, так и для жилищно-коммунальной организации – это надежное и качественное оказание услуг жителям города Твери", - отмечает компания.