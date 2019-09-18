ДНР предложила письменно закрепить механизм подготовки пленных к обмену

"Считаем, что следующим шагом должно стать письменное закрепление механизма по процедурной подготовке удерживаемых лиц к обмену, одобренного сегодня всеми участниками. Это было бы практичным шагом для предстоящего и всех последующих обменов, который позволил бы обеспечить системность и упорядоченность процедуры обмена", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР