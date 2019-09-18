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РИА Новости

ДНР предложила письменно закрепить механизм подготовки пленных к обмену

18:09 18.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что необходимо письменно закрепить механизм подготовки пленных к обмену.
Ранее в ДНР заявляли, что участвующие в обмене осужденные должны быть помилованы, а в отношении обвиняемых нужно прекратить уголовное преследование.
Как отметили в пресс-службе МИД ДНР, на встрече гуманитарной группы в среду в Минске представителям республики "удалось направить заседание в конструктивное русло".
"Считаем, что следующим шагом должно стать письменное закрепление механизма по процедурной подготовке удерживаемых лиц к обмену, одобренного сегодня всеми участниками. Это было бы практичным шагом для предстоящего и всех последующих обменов, который позволил бы обеспечить системность и упорядоченность процедуры обмена", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР
Она отметила, что ДНР полностью готова к проведению обмена пленными с Киевом, но "украинская сторона еще не закончила все этапы процессуальной подготовки удерживаемых лиц".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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