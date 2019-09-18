ДНР потребовала от Киева гарантий безопасности для подлежащих обмену лиц

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что неизвестные застрелили жителя Мариуполя, участвовавшего в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев. По информации СМИ, убитым оказался бывший ополченец Роман Джумаев. В 2017 году он был задержан на подконтрольной Киеву территории и помещен под стражу. В августе этого года суд отпустил его под домашний арест. Омбудсмен ДНР заявила, что Джумаев был внесен в списки для обмена пленными с Киевом.