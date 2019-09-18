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РИА Новости

ДНР потребовала от Киева гарантий безопасности для подлежащих обмену лиц

18:06 18.09.2019 (обновлено: 18:07 18.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные, переданные украинской стороне представителями Луганской народной республики в пригороде города Счастье
Украинские военнопленные, переданные украинской стороне представителями Луганской народной республики в пригороде города Счастье
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что на встрече в Минске потребовала от Киева предоставить гарантии безопасности для лиц, которые подлежат обмену.
Ранее Нацполиция Украины сообщила, что неизвестные застрелили жителя Мариуполя, участвовавшего в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев. По информации СМИ, убитым оказался бывший ополченец Роман Джумаев. В 2017 году он был задержан на подконтрольной Киеву территории и помещен под стражу. В августе этого года суд отпустил его под домашний арест. Омбудсмен ДНР заявила, что Джумаев был внесен в списки для обмена пленными с Киевом.
"Мною был поднят вопрос об убийстве господина Джумаева. Мы выдвинули требование представителям украинской стороны предоставить гарантии безопасности лицам, подлежащим обмену, находящимся в условиях пенитенциарных учреждений Украины, а также тем, кому изменена мера пресечения в виде личного обязательства, домашнего ареста или подписки о невыезде", - говорится в заявлении Морозовой, распространенном ее пресс-службой.
Омбудсмен ДНР также потребовала "соблюдения данных гарантий во избежание лишней политизации процесса освобождения людей".
Вадим Пристайко
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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