ДНР потребовала от Киева гарантий безопасности для подлежащих обмену лиц

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что на встрече в Минске потребовала от Киева предоставить гарантии безопасности для лиц, которые подлежат обмену.
Ранее Нацполиция Украины сообщила, что неизвестные застрелили жителя Мариуполя, участвовавшего в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев. По информации СМИ, убитым оказался бывший ополченец Роман Джумаев. В 2017 году он был задержан на подконтрольной Киеву территории и помещен под стражу. В августе этого года суд отпустил его под домашний арест. Омбудсмен ДНР заявила, что Джумаев был внесен в списки для обмена пленными с Киевом.
"Мною был поднят вопрос об убийстве господина Джумаева. Мы выдвинули требование представителям украинской стороны предоставить гарантии безопасности лицам, подлежащим обмену, находящимся в условиях пенитенциарных учреждений Украины, а также тем, кому изменена мера пресечения в виде личного обязательства, домашнего ареста или подписки о невыезде", - говорится в заявлении Морозовой, распространенном ее пресс-службой.
Омбудсмен ДНР также потребовала "соблюдения данных гарантий во избежание лишней политизации процесса освобождения людей".