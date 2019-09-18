Названа дата следующей встречи контактной группы по Донбассу

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 1 октября, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 1 октября 2019 года", - говорится в сообщении МИД ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru