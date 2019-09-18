Названа дата следующей встречи контактной группы по Донбассу

Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины. Архивное фото

Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 1 октября, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 1 октября 2019 года", - говорится в сообщении МИД ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.