Путин рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС

Президент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи. 18 сентября 2019

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящих саммитах БРИКС и АТЭС в Латинской Америке.

Он подчеркнул, что одним из главных событий нынешнего года в двусторонних отношениях РФ и Китая стал государственный визит Си Цзиньпина в Россию.

"Я надеюсь, нам удастся увидеться с председателем в рамках двух крупных мероприятий - БРИКС и АТЭС, которые пройдут в Латинской Америке в ноябре. Передайте ему, пожалуйста, самые наилучшие пожелания", - сказал Путин на встрече с премьером госсовета Ли Кэцяном.