Путин рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящих саммитах БРИКС и АТЭС в Латинской Америке.
Он подчеркнул, что одним из главных событий нынешнего года в двусторонних отношениях РФ и Китая стал государственный визит Си Цзиньпина в Россию.
"Я надеюсь, нам удастся увидеться с председателем в рамках двух крупных мероприятий - БРИКС и АТЭС, которые пройдут в Латинской Америке в ноябре. Передайте ему, пожалуйста, самые наилучшие пожелания", - сказал Путин на встрече с премьером госсовета Ли Кэцяном.
Тот заверил, что обязательно их передаст. Со своей стороны, премьер госсовета в ходе встречи в Кремле передал российскому лидеру привет от председателя КНР.