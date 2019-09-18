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РИА Новости

Путин рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС

17:59 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи. 18 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи. 18 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящих саммитах БРИКС и АТЭС в Латинской Америке.
Он подчеркнул, что одним из главных событий нынешнего года в двусторонних отношениях РФ и Китая стал государственный визит Си Цзиньпина в Россию.
"Я надеюсь, нам удастся увидеться с председателем в рамках двух крупных мероприятий - БРИКС и АТЭС, которые пройдут в Латинской Америке в ноябре. Передайте ему, пожалуйста, самые наилучшие пожелания", - сказал Путин на встрече с премьером госсовета Ли Кэцяном.
Тот заверил, что обязательно их передаст. Со своей стороны, премьер госсовета в ходе встречи в Кремле передал российскому лидеру привет от председателя КНР.
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