В Ульяновской области три человека отравились угарным газом

САМАРА, 18 сен - РИА Новости. Двое детей и их мать госпитализированы после отравления угарным газом в поселке в Ульяновской области, прокуратура проводит проверку, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в среду в многоквартирном доме на улице Заводской в рабочем поселке Чуфарово Вешкаймского района Ульяновской области. По предварительным данным ведомства, двое несовершеннолетних детей и их мать отравились угарным газом, после чего были доставлены в больницу.

"В связи с указанными обстоятельствами, прокуратура Вешкаймского района Ульяновской области проверяет деятельность должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования", - говорится в сообщении.