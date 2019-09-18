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РИА Новости

Путин заявил о большой роли отношений России и Китая в мировых делах

17:49 18.09.2019 (обновлено: 18:34 18.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о большой роли российско-китайского взаимодействия в мировой политике, подчеркнув, что партнерство с КНР остается безусловным внешнеполитическим приоритетом РФ.
"Мы действительно сегодня являемся в полном смысле этого слова стратегическими партнерами, осуществляющими всеобъемлющее партнерство. Это остается безусловным внешнеполитическим приоритетом Российской Федерации", - заявил Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Кремле.
Он также отметил большой вклад, который сделали в последние годы и премьер госсовета, и председатель КНР Си Цзиньпин в развитие российско-китайских отношений.
"Мы это высоко ценим. Уверен, что и вы видите наши усилия, усилия со стороны Российской Федерации, направленные на развитие российско-китайских связей, причем по всем направлениям. Наше взаимодействие, безусловно, является важнейшим фактором в мировых делах и оказывает все более и более значимое влияние на развитие наших экономик, на решение задач, перед которыми наши государства стоят, с целью повышения уровня жизни наших граждан", - заявил Путин.
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Премьер госсовета КНР в свою очередь отметил, что встречи глав правительств РФ и Китая проходят регулярно вот уже 20 лет, более того, повестка дня постоянно наполняется новым содержанием.
По его словам, сотрудничество РФ и Китая способствует развитию не только двух стран, но и региона в целом и всего мира, особенно с учетом растущей "нестабильности и неопределенности в мире и в регионе, в мировой экономике".
"Китай и Россия - крупнейшие соседние страны в мире, для нас весьма важно в дальнейшем укреплять дружбу, сотрудничество, взаимосвязи. Очень важно, чтобы мы в дальнейшем приложили общие усилия по обеспечению, поддержанию миропорядка под эгидой ООН и системы свободной торговли, основанной на правилах ВТО, что весьма важно для развития стабильности и безопасности мира", - добавил Ли Кэцян.
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