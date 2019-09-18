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РИА Новости

В Москве проверят инцидент с травмированием ребенка в игровом центре

17:46 18.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после заявления о травме позвоночника у ребенка, полученной в игровом центре на юге столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, во вторник в следственные органы поступило заявление от отца 10-летней девочки, в котором сообщалось, что накануне его дочь получила травму позвоночника в игровом центре на Варшавском шоссе.
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"Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - сказала Иванова.
Следователи проверяют информацию, указанную в заявлении.
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