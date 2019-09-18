В Москве проверят инцидент с травмированием ребенка в игровом центре

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после заявления о травме позвоночника у ребенка, полученной в игровом центре на юге столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, во вторник в следственные органы поступило заявление от отца 10-летней девочки, в котором сообщалось, что накануне его дочь получила травму позвоночника в игровом центре на Варшавском шоссе.