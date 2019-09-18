ЛНР обвинила Киев в срыве согласования вопроса разведения сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего по итогам заседания подгрупп по Донбассу обвинил Киев в срыве согласования вопроса разведения сил и средств в регионе.

Ранее Дейнего обвинил Киев в срыве согласования "формулы Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Сорвано и согласование возобновления обязательств по разведению сил и средств в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР), поскольку нарушена предложенная "нормандской четверкой" логика синхронности шагов в политической плоскости и вопросах безопасности", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.

Он уточнил, что успехи в вопросах обеспечения режима прекращения огня, разведение сил и средств в Станице Луганской позволили перейти к шагам политического урегулирования, но Киев отказался от синхронного рассмотрения подписания "формулы Штайнмайера" и завершения первого этапа разведения (Золотое и Петровское). Дейнего подчеркнул, что оба вопроса были направлены "нормандской четверкой" (Франция, Германия, Россия, Украина) для рассмотрения на заседании контактной группы 18 сентября, и разрывать их, по словам Дейнего, недопустимо.

"Сорвав принятие таких важных решений в контактной группе, украинские власти еще раз подтвердили отсутствие политической воли на выполнение соглашений, подписанных их официальными представителями в Минске. И даже прямо поставленная "нормандской четверкой" задача оказалась неподъемной для Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский - ред.), несмотря на его жгучее желание принять участие в саммите четверки", - заявил Дейнего.

Он подчеркнул, что альтернативы минским переговорам нет. "Минские переговоры под контролем "нормандской четверки" – единственный способ урегулирования, доступный сторонам конфликта в Донбассе. И выполнять свои обязательства должны и республики Донбасса, и Украина. Мы неоднократно делом подтверждали свою приверженность минскому процессу. А Украине, видимо, еще предстоит это осознать и накопить достаточно политической воли для подтверждения своей правосубъектности в международных отношениях", - говорится в заявлении Дейнего.