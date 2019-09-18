Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T17:39Z
https://ria.ru/20190918/1558820951.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147757/21/1477572190_0:210:2896:1839_1036x0_80_0_0_5ca212cc1064544c04690d85d676c3f1.jpg
РИА Новости

Оператор выясняет причины рассылки спама приложением Wi-Fi в метро

17:39 18.09.2019
433
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНаклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро
Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Приложение MT_FREE, предоставляющее доступ к сети бесплатного Wi-Fi в транспорте Москвы, в среду рассылало пользователям спам-сообщения; оператор сети – "МаксимаТелеком" - заверяет, что само приложении взломано не было.
"Приложение MT_FREE не было взломано. Мы используем push-уведомления, чтобы информировать пользователей нашего приложения о наличии сети для их удобства. Часть наших пользователей сегодня получили бессмысленные сообщения через этот механизм. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем причины. Приносим извинения пользователям за доставленные неудобства", - сказали в пресс-службе компании.
141144
Обсудить 0
МетроМоскваТехнологии
Рекомендуем
Дорожная камера нового типа «Стрит Фалькон», установленная на Новом Арбате Москвы
Система слежения за поведением водителей появится в России к 2022 году
РИА
Новости
Автомобиль следственного комитета
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
Глава МИД Украины согласился на "формулу Штайнмайера" по Донбассу
Кот
Москвичку будут судить за то, что она выбросила кота в окно
Лента
новостей
Пресс-конференция военного представителя Саудовской Аравии в Эр-Рияде по вопросу нападения на объекты нефтяной компании Aramco
Саудовская Аравия показала ракеты, которыми атаковали месторождение Хурайс
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Обстановка у метромоста в Киеве
В Киеве мужчина угрожает взорвать мост
Освобожденного Айдара Губайдулина встретили овациями
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
Наталья Огнева в роли Одетты в балете Лебединое озеро на сцене Государственного Кремлевского дворца
Пьяную балерину, избившую двух полицейских, посадили в тюрьму
Логотип мессенджера WhatsApp
СМИ рассказали об уязвимости в WhatsApp
Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
СМИ: в ГИБДД рассказали, при каком условии с человека могут списать штрафы
Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Борис Грызлов
Киев теряет возможности для улучшения ситуации в Донбассе, считает Грызлов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
04:27NI рассказал о советском "супер-танке", от которого отказалась Россия
Лента новостейМолния