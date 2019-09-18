Оператор выясняет причины рассылки спама приложением Wi-Fi в метро

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Приложение MT_FREE, предоставляющее доступ к сети бесплатного Wi-Fi в транспорте Москвы, в среду рассылало пользователям спам-сообщения; оператор сети – "МаксимаТелеком" - заверяет, что само приложении взломано не было.

"Приложение MT_FREE не было взломано. Мы используем push-уведомления, чтобы информировать пользователей нашего приложения о наличии сети для их удобства. Часть наших пользователей сегодня получили бессмысленные сообщения через этот механизм. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем причины. Приносим извинения пользователям за доставленные неудобства", - сказали в пресс-службе компании.