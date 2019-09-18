Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Участок Филёвской линии московского метро будет закрыт в выходные дни, 21 и 22 сентября, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"В выходные дни, 21 и 22 сентября, будет закрыт участок Филёвской линии Московского метрополитена. Движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 23 сентября, в 5.30 утра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. Закрытие необходимо для завершения работ по обновлению путевой инфраструктуры, благоустройству прилегающей территории и подключению энергосистем в технической зоне станций.