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РИА Новости

Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные

17:34 18.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Участок Филёвской линии московского метро будет закрыт в выходные дни, 21 и 22 сентября, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
"В выходные дни, 21 и 22 сентября, будет закрыт участок Филёвской линии Московского метрополитена. Движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 23 сентября, в 5.30 утра", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. Закрытие необходимо для завершения работ по обновлению путевой инфраструктуры, благоустройству прилегающей территории и подключению энергосистем в технической зоне станций.
В период закрытия наземного участка Филёвской линии станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5.00 до 2.00.
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