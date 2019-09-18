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РИА Новости
Оренбургская область

Санавиация Оренбуржья доставила в областные медцентры 156 пациентов

17:20 18.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВертолет Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП). Архивное фото
Вертолет Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП). Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Развитие областной санитарной авиации позволило не только в разы увеличить доступность экстренной специализированной медицинской помощи пациентам удаленных территорий, но и организовать работу на качественно новом уровне, заявил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области .
По его словам, с начала текущего года областная служба санитарной авиации доставила в федеральные медицинские центры 156 пациентов из отдаленных районов области, из них 66 детей, в том числе 27 детей – в возрасте до одного года.
Собеседник агентства отметил, что в областные клиники были доставлены пациенты, нуждающиеся в высококвалифицированной медпомощи из-за сложных травм, ожогов, нейрохирургической патологии, обострений сердечно-сосудистых заболеваний. Медпомощь детям оказывалась в федеральных центрах Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Пензы, Самары, Тюмени и Уфы.
В пресс-службе напомнили, что в работе областной службы санитарной авиации задействованы 250 врачей по 28 специальностям и более 60 медработников среднего звена. В этом году областные медицинские специалисты также осуществили более 755 наземных выездов.
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