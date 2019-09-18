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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Артюхов призвал искать новые подходы к трудноизвлекаемым запасам газа

16:55 18.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал искать новые подходы в области трудноизвлекаемых запасов газа, сообщает в среду пресс-служба главы региона.
Об этом Артюхов заявил в ходе своего выступления на X Тюменском нефтегазовом форуме. Участие в сессии также приняли министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор, помощник главы администрации президента России Кирилл Молодцов, заместитель министра энергетики Павел Сорокин, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, президент компании INNIO Group Карлос Ланге.
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Основной темой обсуждений стали перспективы спроса на газ в ближайшие десятилетия, в том числе прогнозы развития рынка сжиженного природного газа. Выступление губернатора Ямала было посвящено ситуации, которая ожидается на газовом рынке после 2035 года, и основным вызовам, которые в этом контексте возникают перед регионом.
"Газ Ямала диверсифицирован, газовый рынок становится глобальным, это очень быстро происходит. До 2035 года мы ожидаем развития как рынка трубопроводного газа, так и рынка сжиженного газа. После 2035 года появляются вызовы", - отметил в своем выступлении Артюхов.
Глава Ямала рассказал о перспективах смещения добычи на Север и необходимости поиска технологических решений в области добычи в ключевом Надым-Пур-Тазовском регионе, где ожидается падение.
По словам Артюхова, новые подходы необходимо будет искать в области трудноизвлекаемых запасов. Большие вызовы стоят и по новым маршрутам, заключил глава Ямала. "Сегодня нужно работать над тем, чтобы и после 2035 года трудноизвлекаемые запасы позволили нам также "держать голову", - заявил Артюхов.
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