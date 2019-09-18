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РИА Новости
Камчатский край

Современный рыбоперерабатывающий завод откроют в октябре на Камчатке

16:55 18.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыращивание осетров
Выращивание осетров
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. В октябре, на полгода раньше запланированного срока, на Камчатке запустят еще одно рыбоперерабатывающее производство; власти региона обещают поддержку производителю мороженой продукции, консервов, рыбной муки и рыбьего жира, сообщает пресс-служба правительства края.
В сообщении говорится, что самый современный на полуострове завод запустит резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" – ООО "Камчаттралфлот". К началу октября завершатся пусконаладочные работы технологической линии. Завод будет перерабатывать преимущественно минтай и сельдь. Предполагаемый ежедневный объем выпуска - 270 тонн мороженой продукции из белой рыбы, 100 тысяч банок консервов, 27 тонн рыбной муки и 6 тонн рыбьего жира. Современное оборудование позволяет сортировать 28 тонн минтая в час, производить 17 тонн фарша в сутки.
Общая стоимость проекта – 2,3 миллиарда рублей, 1,6 миллиарда из которых – кредитные средства.
По словам министра рыбного хозяйства региона Андрея Здетоветского, предприятие получит поддержку от правительства субъекта - в рамках программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" инвестору будет возмещена процентная ставка по кредиту.
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"Этот завод – один из самых современных не только Дальнем Востоке, но и в России в целом. На предприятии будут созданы 160 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Инвестор получил целый комплекс мер государственной поддержки. Статус резидента ТОР позволил компании воспользоваться процедурой свободной таможенной зоны и не платить пошлину, благодаря чему компания сэкономила порядка 20 миллионов рублей. После запуска завода начнет действовать ряд налоговых преференций", – сказал Здетоветский.
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