Современный рыбоперерабатывающий завод откроют в октябре на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. В октябре, на полгода раньше запланированного срока, на Камчатке запустят еще одно рыбоперерабатывающее производство; власти региона обещают поддержку производителю мороженой продукции, консервов, рыбной муки и рыбьего жира, сообщает пресс-служба правительства края.

В сообщении говорится, что самый современный на полуострове завод запустит резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" – ООО "Камчаттралфлот". К началу октября завершатся пусконаладочные работы технологической линии. Завод будет перерабатывать преимущественно минтай и сельдь. Предполагаемый ежедневный объем выпуска - 270 тонн мороженой продукции из белой рыбы, 100 тысяч банок консервов, 27 тонн рыбной муки и 6 тонн рыбьего жира. Современное оборудование позволяет сортировать 28 тонн минтая в час, производить 17 тонн фарша в сутки.

Общая стоимость проекта – 2,3 миллиарда рублей, 1,6 миллиарда из которых – кредитные средства.

По словам министра рыбного хозяйства региона Андрея Здетоветского, предприятие получит поддержку от правительства субъекта - в рамках программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" инвестору будет возмещена процентная ставка по кредиту.