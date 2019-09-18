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РИА Новости

В Кузбассе сделают очередную операцию девочке, которой подожгли платье

16:45 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 18 сен – РИА Новости. Пятилетней девочке из Новокузнецка, оказавшейся в реанимации из-за того, что ее платье подожгла девятилетняя подружка, в четверг сделают очередную операцию, сообщил РИА Новости источник в медучреждении, где ребенок проходит лечение.
Ранее сообщалось, что 7 августа во время прогулки из-за баловства 9-летней девочки с зажигалкой загорелось платье ее 5-летней подруги, которая в этот момент играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая добралась до калитки, ее отец занес ребенка домой и вызвал скорую помощь. Медицинские работники диагностировали у ребенка термические ожоги и госпитализировали. На данный момент пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку. Также ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.
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Как сообщили местные СМИ, ребенка умышленно подожгли две малолетние сестры, 10 и 13 лет. По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов тела.
"Состояние крайне тяжелое. Находится в отделении реанимации. На завтра планируется очередная пересадка (кожи – ред.)", – сказал собеседник агентства, не уточнив, какая это по счету операция.
В свою очередь в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области сообщили, что когда ребенок пришел в сознание, с ним работал следователь. "Рассматриваются все возможные версии произошедшего. Девочкам были назначены психолого-психиатрические экспертизы", – уточнили в СУСК.
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