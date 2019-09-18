В Свердловской области пройдет фестиваль "Дни турецкого кино"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Фестиваль "Дни турецкого кино" пройдет в Свердловской области в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции, сообщает в среду департамент информационной политики региона.

"В рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции в Свердловской области состоится фестиваль "Дни турецкого кино". Показы пройдут с 27 по 29 сентября в Доме кино. Организатор проекта - центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре. Главная цель фестиваля - посредством языка кинематографии познакомить россиян с турецкой культурой, общественной жизнью страны и турецким народом", - говорится в сообщении.

В частности, в афишу кинофестиваля вошла историческая драма "Эртугрул 1890" совместного производства Турции и Японии. Действие фильма происходит в 1890 году на османском корабле "Эртугрул", который терпит крушение в Японском море. Японцы приплывают на помощь, стараются спасти и команду, и корабль. А спустя 100 лет в 1985 году тюрки спасают 215 граждан Японии, которым срочно понадобилась эвакуация из Тегерана.

Всего зрители увидят шесть фильмов турецких режиссеров с русскими субтитрами, уточняет департамент.