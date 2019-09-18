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РИА Новости
Свердловская область

В Свердловской области пройдет фестиваль "Дни турецкого кино"

16:42 18.09.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Фестиваль "Дни турецкого кино" пройдет в Свердловской области в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции, сообщает в среду департамент информационной политики региона.
"В рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции в Свердловской области состоится фестиваль "Дни турецкого кино". Показы пройдут с 27 по 29 сентября в Доме кино. Организатор проекта - центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре. Главная цель фестиваля - посредством языка кинематографии познакомить россиян с турецкой культурой, общественной жизнью страны и турецким народом", - говорится в сообщении.
В частности, в афишу кинофестиваля вошла историческая драма "Эртугрул 1890" совместного производства Турции и Японии. Действие фильма происходит в 1890 году на османском корабле "Эртугрул", который терпит крушение в Японском море. Японцы приплывают на помощь, стараются спасти и команду, и корабль. А спустя 100 лет в 1985 году тюрки спасают 215 граждан Японии, которым срочно понадобилась эвакуация из Тегерана.
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Всего зрители увидят шесть фильмов турецких режиссеров с русскими субтитрами, уточняет департамент.
Власти напоминают, что в июле на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", партнером которой выступала Турецкая Республика, проходило заседание круглого стола, посвященное развитию культурного и научного диалога между Россией и Турцией. Среди прочего речь шла об открытии представительства ассоциации "Общество дружбы с Турцией".
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