В Пекине опубликован доклад о новой движущей силе роста китайской экономики

МОСКВА, 18 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Центр по изучению проблем развития при Госсовете КНР, министерство финансов КНР и Всемирный банк 17 сентября в Пекине совместно обнародовали доклад о новой движущей силе роста китайской экономики. Центр по изучению проблем развития при Госсовете КНР, министерство финансов КНР и Всемирный банк 17 сентября в Пекине совместно обнародовали доклад о новой движущей силе роста китайской экономики.

В документе указывается, что, согласно глобальному инновационному индексу, статус Китая значительно поднялся: с 29-го места в рейтинге 2011 года до 17-го в 2018 году. По этому показателю Китай лидирует среди развивающихся стран. Одновременно инновационные способности Китая с каждым годом растут. Для созидания нового потенциала для стимулирования экономического роста Китай должен провести реформирование в трех сферах.

Представитель Всемирного банка Виктория Куакуа констатировала:

"Во-первых, надо покончить с перекосом в распределении экономических ресурсов, сократить конкурентные барьеры на рынке; во-вторых, следует ускорить распространение передовых технологий и инновационных достижений; в-третьих, необходимо содействовать изобретениям новой техники, новой продукции и новых технологий. Надеюсь, что этот доклад поможет в развитии Китая в будущем".

В докладе содержатся такие предложения, как создание справедливой конкурентной среды для всех инвесторов, усовершенствование государственной системы инноваций, усиление подготовки кадров, продвижение скоординированного регионального развития и повышение международной конкурентоспособности.

Заместитель министра финансов Китая Цзоу Цзяи отметила:

"Нам надо полностью выявить преимущества социалистической системы с китайской спецификой, как следует отрегулировать отношения между государством и рынком, чтобы в полной мере проявить потенциал и жизнеспособность китайского рынка".

В настоящее время в развитии китайской экономики появился ряд трудностей и вызовов, для их преодоления требуется дальнейшее изыскание нового потенциала экономического роста. По этому поводу заместитель руководителя Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Чжан Цзюнько отметил: