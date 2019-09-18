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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Пекине опубликован доклад о новой движущей силе роста китайской экономики

16:39 18.09.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Центр по изучению проблем развития при Госсовете КНР, министерство финансов КНР и Всемирный банк 17 сентября в Пекине совместно обнародовали доклад о новой движущей силе роста китайской экономики.
В документе указывается, что, согласно глобальному инновационному индексу, статус Китая значительно поднялся: с 29-го места в рейтинге 2011 года до 17-го в 2018 году. По этому показателю Китай лидирует среди развивающихся стран. Одновременно инновационные способности Китая с каждым годом растут. Для созидания нового потенциала для стимулирования экономического роста Китай должен провести реформирование в трех сферах.
Представитель Всемирного банка Виктория Куакуа констатировала:

"Во-первых, надо покончить с перекосом в распределении экономических ресурсов, сократить конкурентные барьеры на рынке; во-вторых, следует ускорить распространение передовых технологий и инновационных достижений; в-третьих, необходимо содействовать изобретениям новой техники, новой продукции и новых технологий. Надеюсь, что этот доклад поможет в развитии Китая в будущем".

В докладе содержатся такие предложения, как создание справедливой конкурентной среды для всех инвесторов, усовершенствование государственной системы инноваций, усиление подготовки кадров, продвижение скоординированного регионального развития и повышение международной конкурентоспособности.
Заместитель министра финансов Китая Цзоу Цзяи отметила:
"Нам надо полностью выявить преимущества социалистической системы с китайской спецификой, как следует отрегулировать отношения между государством и рынком, чтобы в полной мере проявить потенциал и жизнеспособность китайского рынка".
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В настоящее время в развитии китайской экономики появился ряд трудностей и вызовов, для их преодоления требуется дальнейшее изыскание нового потенциала экономического роста. По этому поводу заместитель руководителя Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Чжан Цзюнько отметил:
"Китай обладает огромными преимуществами и потенциалом для концентрации новой движущей силы экономического роста и содействия долгосрочному и стабильному росту экономики в таких областях, как трудовые ресурсы, обрабатывающая промышленность и многие другие сферы".
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