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РИА Новости

Путин отметил важность распространения собранных АСИ управленческих практик

16:37 18.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым, чтобы собранные Агентством стратегических инициатив (АСИ) лучшие управленческие практики распространялись во всех регионах РФ, а также продвигались на глобальном уровне.
"В рамках одного из проектов вы на системной основе собираете успешные региональные практики социально-экономического развития. И столь обширная база ..., своего рода библиотека управленческих решений, во многом уникальна. Необходимо сформировать работающий механизм распространения таких практик по всей стране", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
Он отметил, что распространяться они могут в том числе "через создание стартапов, своеобразных методических рекомендаций для субъектов РФ". Путин также уточнил, что такую работу АСИ уже провело в части делового климата и поддержки добровольческих инициатив.
"И, конечно, нужно продвигать наш успешный опыт проектов реализации развития на глобальном уровне, ... тем более что запрос на эффективные управленческие решения есть и со стороны других государств и международных организаций", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
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