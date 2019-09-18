Путин отметил важность распространения собранных АСИ управленческих практик

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым, чтобы собранные Агентством стратегических инициатив (АСИ) лучшие управленческие практики распространялись во всех регионах РФ, а также продвигались на глобальном уровне.

"В рамках одного из проектов вы на системной основе собираете успешные региональные практики социально-экономического развития. И столь обширная база ..., своего рода библиотека управленческих решений, во многом уникальна. Необходимо сформировать работающий механизм распространения таких практик по всей стране", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

Он отметил, что распространяться они могут в том числе "через создание стартапов, своеобразных методических рекомендаций для субъектов РФ". Путин также уточнил, что такую работу АСИ уже провело в части делового климата и поддержки добровольческих инициатив.