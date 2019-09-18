В России за полгода снизился тираж выпущенных книг, заявил глава Роспечати

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Роспечати Михаил Сеславинский рассказал, что совокупный тираж выпущенных книг в первом полугодии сократился на 10% , но это не означает, что люди стали меньше читать.

"В первом полугодии 2019 года в России было выпущено 54 808 названий книг и брошюр совокупным тиражом 194,2 миллиона экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, число выпущенных за полугодие названий в стране сократилось примерно на 5%, а совокупный тираж – упал почти на 10%", - сказал Сеславинский на пленарном заседании международного проекта "Читательская ассамблея Содружества".

При этом он отметил, что снижение объема выпуска книг в печатном виде отнюдь не означает, что "люди стали меньше читать".