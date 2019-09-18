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РИА Новости

В России за полгода снизился тираж выпущенных книг, заявил глава Роспечати

16:35 18.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Сеславинский
Михаил Сеславинский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Михаил Сеславинский. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Роспечати Михаил Сеславинский рассказал, что совокупный тираж выпущенных книг в первом полугодии сократился на 10% , но это не означает, что люди стали меньше читать.
"В первом полугодии 2019 года в России было выпущено 54 808 названий книг и брошюр совокупным тиражом 194,2 миллиона экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, число выпущенных за полугодие названий в стране сократилось примерно на 5%, а совокупный тираж – упал почти на 10%", - сказал Сеславинский на пленарном заседании международного проекта "Читательская ассамблея Содружества".
При этом он отметил, что снижение объема выпуска книг в печатном виде отнюдь не означает, что "люди стали меньше читать".
"По сути, мы уже давно вступили в совершенно другую эпоху, потенциальный читатель изменился, а чтение с гаджетов становится обыденным явлением... Мы продолжаем проходить острую фазу конкуренции бумажных книг с электронными изданиями. Постепенно обретается гармония. И, конечно, многие приверженцы бумажных страниц, попробовав чтение на экране, вернулись к печатным книгам. Так что будущее традиционной "бумажной" беллетристики не выглядит уж так однозначно грустно", - подчеркнул Сеславинский.
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский
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