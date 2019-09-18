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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Хэйхэ стартовало строительство пилотной зоны свободной торговли

16:32 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа набережной реки Амур в городе Благовещенск
На набережной реки Амур в городе Благовещенск
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В городе Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян) 17 сентября дан старт строительству пилотной зоны свободной торговли Хэйхэ, значимым проектом которой станет китайско-российский трансграничный логистический хаб "Юэсин", что говорит о скором наступлении новой эпохи в развитии свободной торговли Хэйхэ.
Используя преимущества энергетического потенциала России и географическую близость, зона свободной торговли Хэйхэ в основном будет ориентирована на развитие таких секторов, как комплексная обработка и применение трансграничных энергоресурсов, экологически чистые продукты, коммерческая логистика, туризм, здоровье, приграничные финансовые услуги и другие сферы. В зоне свободной торговли Хэйхэ будут прилагать активные усилия, чтобы стать трансграничным промышленным кластером и образцово-показательной зоной сотрудничества приграничных городов.
Китайско-российский трансграничный логистический хаб "Юэсин" планируется расположить на китайской территории близ моста Хэйхэ–Благовещенск. Общая площадь проекта - около одного квадратного километра. Объем инвестиций в проект составит 3 миллиарда юаней. Этот кластер станет связующим звеном между китайской железнодорожной сетью и транссибирской железнодорожной магистралью, сыграет роль опорного логистического сухогрузного кластера в трансграничной торговле Китая и России.
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