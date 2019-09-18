В Хэйхэ стартовало строительство пилотной зоны свободной торговли

Используя преимущества энергетического потенциала России и географическую близость, зона свободной торговли Хэйхэ в основном будет ориентирована на развитие таких секторов, как комплексная обработка и применение трансграничных энергоресурсов, экологически чистые продукты, коммерческая логистика, туризм, здоровье, приграничные финансовые услуги и другие сферы. В зоне свободной торговли Хэйхэ будут прилагать активные усилия, чтобы стать трансграничным промышленным кластером и образцово-показательной зоной сотрудничества приграничных городов.