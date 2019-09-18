Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T17:36Z
https://ria.ru/20190918/1558817568.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155882/07/1558820760_0:352:2961:2018_1036x0_80_0_0_5c6ee3f2a6f26296fb4b233f885f6b81.jpg
РИА Новости

Путин поручил решить проблему сертифицирования технологий и оборудования

16:32 18.09.2019 (обновлено: 17:36 18.09.2019)
372
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему сертифицирования новых технологий и оборудования в стране.
В ходе встречи в среду с молодыми предпринимателями, специализирующимися на оказании услуг в сфере высоких технологий, президенту рассказали о бизнес-проекте, использующем комплекс трехмерного биофизического картирования морского дна. Решения, которые применены при создании оборудования для этой деятельности, позволяют существенно увеличить скорость съёмки при изысканиях, повысить их точность, надежность и обеспечить контроль качества получаемых данных. Вместе с тем, в РФ отсутствуют возможности для сертификации подобного оборудования как средства измерений: в России нет лабораторий и организаций, которые признаны международными классификационными обществами как структуры, которые могут выдавать подобные сертификаты.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Вчера, 16:02РИА Новости
Путин призвал развивать новые форматы образования для профессий будущего
Заказчик же работ, как правило, требует такой сертификат. Кроме того, существуют серьёзные ограничения по линии ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю): в связи с тем, что часть решений, применяемых в проекте, является продуктом двойного назначения, оборудование невозможно вывезти за рубеж.
Таким образом, работа по проектам за границей невозможна. Необходимо упрощение режима временного вывоза оборудования, пояснили на встрече, иначе все это существенным образом влияет на возможность развития отечественного высокотехнологичного бизнеса и продвижения его за рубежом.
"Максим, попрошу, поработайте с ними. Мы должны помогать им выходить с продуктами, а не держать. Там, наверняка, решение возможно",- обратился Путин к присутствовавшему на встрече вице-премьеру Максиму Акимову.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов, также бывший на встрече, пояснил, что озвученное является системной проблемой: по новым технологиям сейчас не существует отечественной сертификации, а международные сертификаты не даёт получать ФСТЭК, хотя во многих случаях это и является, по его словам, правильным решением. Нужна специальная программа Минпромторга, продолжил помощник президента, для того, чтобы новые технологии сертифицировались.
"Сформулируйте, я им дам поручение: проработать это и предложить решение", - резюмировал глава государства.
520002
Обсудить 0
Максим АкимовВладимир ПутинРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин предложил "разбюрократить" процедуры, мешающие бизнесу подростков
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин отметил важность распространения собранных АСИ управленческих практик
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин призвал проконтролировать применение закона о соцпредпринимательстве
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин призвал развивать новые форматы образования для профессий будущего
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о прогнозах социального развития и бюджете на 2020 год и плановый период 2021 года
Медведев провел итоговое совещание по проекту бюджета на 2020 год
Ученицы в школьном кабинете
В Липецкой области староверы спрятали дочь, чтобы не вести в школу
Вадим Пристайко
В Киеве назвали размещение военных в Донбассе "идеальным" вариантом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал обсуждение подписания "формулы Штайнмайера"
Роберт О'Брайен
Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
Акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Правозащитник предостерег духовенство от необдуманных заявлений по митингам
Семнадцатилетняя Регина Парпиева взяла интервью у Ника Вуйчича
Мама взявшей интервью у Вуйчича девушки рассказала о впечатлениях дочери
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин заявил о большой роли отношений России и Китая в мировых делах
Деловой район Пекина Гомао
В Пекине опубликован доклад о новой движущей силе роста китайской экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
Лента новостейМолния