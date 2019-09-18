Путин поручил решить проблему сертифицирования технологий и оборудования

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему сертифицирования новых технологий и оборудования в стране.

В ходе встречи в среду с молодыми предпринимателями, специализирующимися на оказании услуг в сфере высоких технологий, президенту рассказали о бизнес-проекте, использующем комплекс трехмерного биофизического картирования морского дна. Решения, которые применены при создании оборудования для этой деятельности, позволяют существенно увеличить скорость съёмки при изысканиях, повысить их точность, надежность и обеспечить контроль качества получаемых данных. Вместе с тем, в РФ отсутствуют возможности для сертификации подобного оборудования как средства измерений: в России нет лабораторий и организаций, которые признаны международными классификационными обществами как структуры, которые могут выдавать подобные сертификаты.

Заказчик же работ, как правило, требует такой сертификат. Кроме того, существуют серьёзные ограничения по линии ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю): в связи с тем, что часть решений, применяемых в проекте, является продуктом двойного назначения, оборудование невозможно вывезти за рубеж.

Таким образом, работа по проектам за границей невозможна. Необходимо упрощение режима временного вывоза оборудования, пояснили на встрече, иначе все это существенным образом влияет на возможность развития отечественного высокотехнологичного бизнеса и продвижения его за рубежом.

"Максим, попрошу, поработайте с ними. Мы должны помогать им выходить с продуктами, а не держать. Там, наверняка, решение возможно",- обратился Путин к присутствовавшему на встрече вице-премьеру Максиму Акимову.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов, также бывший на встрече, пояснил, что озвученное является системной проблемой: по новым технологиям сейчас не существует отечественной сертификации, а международные сертификаты не даёт получать ФСТЭК, хотя во многих случаях это и является, по его словам, правильным решением. Нужна специальная программа Минпромторга, продолжил помощник президента, для того, чтобы новые технологии сертифицировались.