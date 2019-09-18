Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T17:37Z
https://ria.ru/20190918/1558817321.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155882/06/1558820616_0:494:2762:2048_1036x0_80_0_0_0a56e663c22f75f71898f975bfdf527f.jpg
РИА Новости

Путин предложил "разбюрократить" процедуры, мешающие бизнесу подростков

16:29 18.09.2019 (обновлено: 17:37 18.09.2019)
339
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил за максимальную "разбюрократизацию" всех процедур, которые мешают молодым бизнесменам, не достигшим совершеннолетия, заниматься предпринимательской деятельностью.
В ходе встречи Путина с лидерами технологических проектов и компаний Национальной технологической инициативы один из участников обратил внимание президента на бюрократические барьеры для предпринимателей младше 18 лет.
Трудовая книжка
13 июля, 03:16РИА Новости
Роструд назвал возраст, когда ребенок может работать без согласия родителей
"Хотел бы максимально разбюрократить все, что мешает молодым людям, даже не достигшим возраста 18 лет, активно и полноценно принимать участие в предпринимательской деятельности. Тем более что у нас много хороших разработок, много талантливых молодых людей, даже в старших классах школы это проявляется. Есть системные проблемы, связанные с трудовым законодательством, они заключаются в том, - и вы наверняка это хорошо знаете - что если человек занимает определенную должность, скажем, директором является, то тогда у него могут возникнуть какие-то финансовые обязательства перед финансовыми учреждениями либо перед третьими лицами, а не достигнув 18-летнего возраста, он не отвечает по своим обязательствам и может поставить своих партнеров в трудные условия, когда с него будет невозможно ничего получить", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что сложности в процедуре эмансипации, когда родители юного бизнесмена не возражают против его деятельности, а наоборот, поддерживают своего ребенка, также должна быть "максимально разбюрокрачена".
"Ну и в целом, конечно, надо повнимательней посмотреть на обязательства, которые возникают в случае трудовых отношений, в случае гражданско-правовых отношений, и здесь, мне кажется, тоже можно пойти на определенные шаги, связанные с либерализацией. Ну да, не отвечает по законодательству, но может отвечать имуществом. Если человек создал какую-то компанию, приобрел имущество, берет кредит, как это обычно делается, то отвечает имуществом. Это формальные вещи, с ними нужно поработать", - добавил глава государства.
Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фото
7 ноября 2018, 13:09РИА Новости
СК проверит траты чиновницы, отстраненной от должности за слова о молодежи
630011
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин поручил решить проблему сертифицирования технологий и оборудования
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин призвал развивать новые форматы образования для профессий будущего
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин призвал проконтролировать применение закона о соцпредпринимательстве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о прогнозах социального развития и бюджете на 2020 год и плановый период 2021 года
Медведев провел итоговое совещание по проекту бюджета на 2020 год
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин отметил важность распространения собранных АСИ управленческих практик
Акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Правозащитник предостерег духовенство от необдуманных заявлений по митингам
Банкомат
Россияне стали допускать меньше просрочек по кредитам
Сотрудники в офисе
В России безработица в августе снизилась до нового исторического минимума
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил провести эксперимент по обучению творческим профессиям
Ученицы в школьном кабинете
В Липецкой области староверы спрятали дочь, чтобы не вести в школу
Вадим Пристайко
В Киеве назвали размещение военных в Донбассе "идеальным" вариантом
В СПЧ рассказали, когда представят текст закона против насилия в семье
Семнадцатилетняя Регина Парпиева взяла интервью у Ника Вуйчича
Мама взявшей интервью у Вуйчича девушки рассказала о впечатлениях дочери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
Лента новостейМолния