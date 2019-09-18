Путин предложил "разбюрократить" процедуры, мешающие бизнесу подростков

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил за максимальную "разбюрократизацию" всех процедур, которые мешают молодым бизнесменам, не достигшим совершеннолетия, заниматься предпринимательской деятельностью.

В ходе встречи Путина с лидерами технологических проектов и компаний Национальной технологической инициативы один из участников обратил внимание президента на бюрократические барьеры для предпринимателей младше 18 лет.

"Хотел бы максимально разбюрократить все, что мешает молодым людям, даже не достигшим возраста 18 лет, активно и полноценно принимать участие в предпринимательской деятельности. Тем более что у нас много хороших разработок, много талантливых молодых людей, даже в старших классах школы это проявляется. Есть системные проблемы, связанные с трудовым законодательством, они заключаются в том, - и вы наверняка это хорошо знаете - что если человек занимает определенную должность, скажем, директором является, то тогда у него могут возникнуть какие-то финансовые обязательства перед финансовыми учреждениями либо перед третьими лицами, а не достигнув 18-летнего возраста, он не отвечает по своим обязательствам и может поставить своих партнеров в трудные условия, когда с него будет невозможно ничего получить", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что сложности в процедуре эмансипации, когда родители юного бизнесмена не возражают против его деятельности, а наоборот, поддерживают своего ребенка, также должна быть "максимально разбюрокрачена".