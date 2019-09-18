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РИА Новости
Мурманская область

В Мурманской области увеличат в два раза стипендии для талантливой молодежи

16:26 18.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МУРМАНСК, 18 сен - РИА Новости. Глава Мурманской области Андрей Чибис принял решение увеличить губернаторские стипендии для талантливой молодежи в два раза, таким образом, размер 100 стипендий увеличится до 37 тысяч рублей, а пять самых одаренных жителей региона смогут претендовать на стипендии в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Глава Мурманской области Андрей Чибис утвердил решение об увеличении вдвое размера губернаторских стипендий одаренным детям. Для этого дополнительно из бюджета региона будет выделено 2,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что теперь одаренные дети и талантливая молодежь, имеющие выдающиеся достижения в общественно полезной, художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности Мурманской области, "ежегодно могут претендовать на 100 стипендий по 37 тысяч рублей и пять стипендий "Олимп" по 100 тысяч рублей".
"Мы продолжаем работу над единой системой выявления и сопровождения наших талантливых ребят, чтобы у каждого из них была возможность проявить себя", - прокомментировал решение Чибис.
Документ готовится к подписанию. Источником финансирования выплат определена государственная программа Мурманской области "Государственное управление и гражданское общество".
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Мурманская областьАндрей ЧибисМурманскМурманская областьОбщество
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