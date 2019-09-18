Правозащитник предостерег духовенство от необдуманных заявлений по митингам

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В правозащитном центре Всемирного русского народного собора отметили "сильную политизированность" уголовных дел в отношении участников несогласованных акций в Москве, в связи с чем призвали духовенство сначала разобраться в ситуации, а "потом выступать с резкими заявлениями".

Ранее несколько десятков священников Русской православной церкви из разных стран в открытом письме, опубликованном на портале "Правмир", призвали пересмотреть приговоры, вынесенные ряду участников несогласованных акций в Москве. В свою очередь в Московском патриархате заявили, что правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) рассмотрит материалы дел и, в случае необходимости, окажет задержанным правовую помощь.

"Вопрос привлечения к уголовной ответственности участников массовых беспорядков в Москве сильно политизирован, поэтому я призываю неравнодушное духовенство Церкви сначала разобраться в ситуации, а потом выступать с резкими заявлениями", - заявил журналистам директор правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев.

Со своей стороны, отметил он, по поручению священноначалия, правозащитный центр обратится с соответствующими запросами и предпримет все возможные шаги, направленные на соблюдение прав задержанных в ходе уголовного процесса.

"Если подписавшие обращение священники лично знакомы с фигурантами дела, то они могут дать им характеристику в письменном виде", - добавил Силантьев.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. За нарушения в общей сложности были задержаны около 1,7 тысячи человек. В отношении части задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек получили тюремные сроки. Позже СК прекратил уголовное преследование в отношении пятерых участников несогласованных акций и выпустил еще двоих под домашний арест.

В частности, Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".