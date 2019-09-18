Источник: Киев пытается "увильнуть" от согласования "формулы Штайнмайера"

ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Киев пытается "увильнуть" от согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу, заявил РИА Новости источник, присутствующий на переговорах в Минске.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.