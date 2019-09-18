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РИА Новости

Источник: Киев пытается "увильнуть" от согласования "формулы Штайнмайера"

16:25 18.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Киев пытается "увильнуть" от согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу, заявил РИА Новости источник, присутствующий на переговорах в Минске.
"Киев пытается увильнуть от самого факта согласования "формулы Штайнмайера", - сказал источник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 16:13РИА Новости
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"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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ДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерМИД ГерманииГерманияУкраинаВ мире
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