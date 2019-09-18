Эксперт: Россия и Китай развивают стратегическое партнерство в новую эпоху

МОСКВА, 18 сен - " Проект "Россия-Китай: главное . После заявления лидеров России и Китая о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху возникла необходимость проработки планов расширения двусторонних экономических и инфраструктурных связей, поиска новых направлений инновационного и научно-технологического сотрудничества. Так эксперт ИМЭМО РАН Александр Ломанов в интервью Sputnik China оценил значение 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Она прошла 17 сентября в Санкт-Петербурге. Политический вектор этой встречи особенно актуален на фоне острых разногласий между Китаем и США, считает эксперт.

Выступая в ходе переговоров, Дмитрий Медведев напомнил, что наша страна первой установила дипломатические отношения с КНР. "Хотел бы специально подчеркнуть, что спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху", - сказал Медведев в ходе 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в расширенном составе.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, со своей стороны, отметил, что на фоне неопределенности и нестабильности в международной политической и экономической обстановке, Китай и Россия укрепляют стратегическое взаимодействие, наращивают политическое взаимодоверие, расширяют прагматическое сотрудничество, поддерживают тесные гуманитарные обмены. Это приносит пользу не только двум сторонам, но также является позитивным сигналом для защиты как региональной, так и мировой стабильности и процветания.

В Санкт-Петербурге Россия и Китай сделали практические шаги по развитию стратегического партнерства в новую эпоху, считает Ломанов.

"Китай планомерно работает над развитием сотрудничества с Россией таким образом, чтобы уменьшить свою зависимость от США. У Китая есть большие возможности для сотрудничества с Россией в инновационной сфере, высоких технологиях. В обозримой перспективе, то, что может быть выполнено в ближайшие годы, а не через десятилетия – это, в первую очередь, расширение поставок качественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Китай сократил закупки в США, и Россия может стать привлекательным партнером, в том числе, и с точки зрения ценового фактора. Речь идет не только об импорте сои, но и всего спектра сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

Один из важных итогов переговоров премьеров России и Китая - подтверждена цель увеличения объема двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов к середине следующего десятилетия. "Это убеждает в том, что лидеры двух стран видят реальные возможности решить эту задачу", - считает эксперт. По его словам, "политический вектор встречи особенно заметен на фоне нынешних разногласий между Китаем и США":

"Экономики Китая и США довольно тесно взаимосвязаны. Теперь американское руководство пытается разрушить эти связи. Во время встречи в Санкт-Петербурге наблюдался совершенно противоположный вектор: руководители Китая и России думают над тем, как еще больше сблизить экономики наших двух стран, как увеличить объемы торговли, как расширить сотрудничество по всем направлениям. Сами темпы сближения зависят от готовности обеих сторон предпринимать творческие новые решения, вкладывать капиталы друг в друга, доверять друг другу", - говорит Ломанов.

В рамках встречи премьеров было подписано около 20 документов о сотрудничестве. В частности, принята "дорожная карта" по стимулированию торговли товарами и услугами до 2024 года. Крупные компании подписали документы о масштабных проектах в нефтехимии, производстве синтетических материалов нового поколения, создании совместного фармацевтического предприятия. Два соглашения предусматривают развитие сотрудничества в космосе. Одно из них – о создании объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. Второе – по координации российской и китайской миссий исследования полярной области Луны.

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин в интервью Sputnik China назвал "очень полезным" решение о создании подобного объединенного Центра. Он позволит лучше обрабатывать информацию с научных спутников, обслуживающих лунные станции и исследования дальнего космоса. "Южный полюс Луны – это весьма перспективное место для исследований, поскольку там могут находиться огромные запасы воды в виде льда. Совместные усилия по исследованию таких направлений, как посадка и работа лунных станций в районе полюса, а также разработки по китайской и российской программе луноходов очень полезны и будут дополнять друг друга", - пояснил он.

Эксперт выразил надежду, что в дальнейшем два совместных российско-китайских лунных проекта откроют перспективу сотрудничества и в пилотируемой космонавтике. По слова Маринина, сейчас в строительстве орбитальной станции Китай "идет своим путем", он делает те же шаги, что в свое время СССР и США. Россия с середины 90-х годов открыла свои станцию "Мир" для посещения иностранных экипажей, затем в сотрудничестве с зарубежными партнерами была создана МКС. Сотрудничество в этой области с Китаем, третьей великой космической державой, для России будет очень полезно, также как и для Китая.