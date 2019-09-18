Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T16:23Z
https://ria.ru/20190918/1558816965.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/104390/59/1043905929_0:66:2000:1191_1036x0_80_0_0_5555700898432ae0571dabe5a203050b.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Эксперт: Россия и Китай развивают стратегическое партнерство в новую эпоху

16:23 18.09.2019
553
© AFP 2019 / Pool/How Hwee YoungПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© AFP 2019 / Pool/How Hwee Young
МОСКВА, 18 сен - Проект "Россия-Китай: главное". После заявления лидеров России и Китая о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху возникла необходимость проработки планов расширения двусторонних экономических и инфраструктурных связей, поиска новых направлений инновационного и научно-технологического сотрудничества. Так эксперт ИМЭМО РАН Александр Ломанов в интервью Sputnik China оценил значение 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Она прошла 17 сентября в Санкт-Петербурге. Политический вектор этой встречи особенно актуален на фоне острых разногласий между Китаем и США, считает эксперт.
Выступая в ходе переговоров, Дмитрий Медведев напомнил, что наша страна первой установила дипломатические отношения с КНР. "Хотел бы специально подчеркнуть, что спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху", - сказал Медведев в ходе 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в расширенном составе.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, со своей стороны, отметил, что на фоне неопределенности и нестабильности в международной политической и экономической обстановке, Китай и Россия укрепляют стратегическое взаимодействие, наращивают политическое взаимодоверие, расширяют прагматическое сотрудничество, поддерживают тесные гуманитарные обмены. Это приносит пользу не только двум сторонам, но также является позитивным сигналом для защиты как региональной, так и мировой стабильности и процветания.
В Санкт-Петербурге Россия и Китай сделали практические шаги по развитию стратегического партнерства в новую эпоху, считает Ломанов.

"Китай планомерно работает над развитием сотрудничества с Россией таким образом, чтобы уменьшить свою зависимость от США. У Китая есть большие возможности для сотрудничества с Россией в инновационной сфере, высоких технологиях. В обозримой перспективе, то, что может быть выполнено в ближайшие годы, а не через десятилетия – это, в первую очередь, расширение поставок качественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Китай сократил закупки в США, и Россия может стать привлекательным партнером, в том числе, и с точки зрения ценового фактора. Речь идет не только об импорте сои, но и всего спектра сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

Один из важных итогов переговоров премьеров России и Китая - подтверждена цель увеличения объема двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов к середине следующего десятилетия. "Это убеждает в том, что лидеры двух стран видят реальные возможности решить эту задачу", - считает эксперт. По его словам, "политический вектор встречи особенно заметен на фоне нынешних разногласий между Китаем и США":
"Экономики Китая и США довольно тесно взаимосвязаны. Теперь американское руководство пытается разрушить эти связи. Во время встречи в Санкт-Петербурге наблюдался совершенно противоположный вектор: руководители Китая и России думают над тем, как еще больше сблизить экономики наших двух стран, как увеличить объемы торговли, как расширить сотрудничество по всем направлениям. Сами темпы сближения зависят от готовности обеих сторон предпринимать творческие новые решения, вкладывать капиталы друг в друга, доверять друг другу", - говорит Ломанов.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
17 сентября, 16:25РИА Новости
Россия и Китай создадут спутниковую группировку для раздачи интернета
В рамках встречи премьеров было подписано около 20 документов о сотрудничестве. В частности, принята "дорожная карта" по стимулированию торговли товарами и услугами до 2024 года. Крупные компании подписали документы о масштабных проектах в нефтехимии, производстве синтетических материалов нового поколения, создании совместного фармацевтического предприятия. Два соглашения предусматривают развитие сотрудничества в космосе. Одно из них – о создании объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. Второе – по координации российской и китайской миссий исследования полярной области Луны.
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин в интервью Sputnik China назвал "очень полезным" решение о создании подобного объединенного Центра. Он позволит лучше обрабатывать информацию с научных спутников, обслуживающих лунные станции и исследования дальнего космоса. "Южный полюс Луны – это весьма перспективное место для исследований, поскольку там могут находиться огромные запасы воды в виде льда. Совместные усилия по исследованию таких направлений, как посадка и работа лунных станций в районе полюса, а также разработки по китайской и российской программе луноходов очень полезны и будут дополнять друг друга", - пояснил он.
Флаги России и Китая
17 сентября, 16:01РИА Новости
Россия и Китай разработают дорожную карту по развитию торговли к 2024 году
Эксперт выразил надежду, что в дальнейшем два совместных российско-китайских лунных проекта откроют перспективу сотрудничества и в пилотируемой космонавтике. По слова Маринина, сейчас в строительстве орбитальной станции Китай "идет своим путем", он делает те же шаги, что в свое время СССР и США. Россия с середины 90-х годов открыла свои станцию "Мир" для посещения иностранных экипажей, затем в сотрудничестве с зарубежными партнерами была создана МКС. Сотрудничество в этой области с Китаем, третьей великой космической державой, для России будет очень полезно, также как и для Китая.
Российский эксперт полагает, что в будущем российские и китайские космонавты смогут вместе работать на орбитальных станциях друг друга, совершать совместные космические полеты. В таком сотрудничестве - залог успеха развития и реализации космических программ обеих стран.
400001
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Гости фестиваля Китай: великое наследие и новая эпоха
Вечно цветущая дружба России и КНР: фестиваль китайской культуры в Москве
РИА
Новости
Китайский спектакль Весна священная открыл XX Международный фестиваль современного танца DanceInversion
Легенда китайского балета: российский балет, музыка трогает сердца людей
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Вместе в будущее: презентация китайской провинции Гуандун прошла в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Посол Южной Кореи в России рассказал о подготовке визита Путина в Сеул
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019
Путин отметил важность визита премьера Госсовета Китая в Россию
Деловой район Пекина Гомао
В Пекине опубликован доклад о новой движущей силе роста китайской экономики
Танкер Stena Clear Sky
В Литву прибыла крупная партия российского СПГ
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
Посол США в России призвал развивать торговлю между двумя странами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи
Российско-китайские отношения вступили в новую эпоху, заявил Медведев
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин заявил о большой роли отношений России и Китая в мировых делах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Путин приветствовал участников конференции по конкуренции под эгидой БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи. 18 сентября 2019
Путин рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
Лента новостейМолния