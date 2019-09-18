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РИА Новости

Путин призвал проконтролировать применение закона о соцпредпринимательстве

16:21 18.09.2019 (обновлено: 17:36 18.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить контроль за применением норм закона о социальном предпринимательстве.
"Четвертое. Это создание условий для волонтерского движения, для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере. Крайне важная для общества тема, на которую постоянно обращают внимание коллеги. В том числе необходимо обеспечить контроль за применением норм закона о социальном предпринимательстве", - сказал он в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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Также президент отметил, что, опираясь на новую законодательную базу, нужно запустить значимые социальные проекты.
"Речь в том числе о программах обучения и трудоустройства людей старшего поколения. О распространении опыта организации долговременного ухода за больными и пожилыми гражданами. А также о развитии профориентации и дополнительного образования подростков, о создании современной инфраструктуры детского отдыха", - сказал глава государства.
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