Путин призвал проконтролировать применение закона о соцпредпринимательстве

"Четвертое. Это создание условий для волонтерского движения, для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере. Крайне важная для общества тема, на которую постоянно обращают внимание коллеги. В том числе необходимо обеспечить контроль за применением норм закона о социальном предпринимательстве", - сказал он в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).