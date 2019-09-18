Путин призвал проконтролировать применение закона о соцпредпринимательстве

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить контроль за применением норм закона о социальном предпринимательстве.
"Четвертое. Это создание условий для волонтерского движения, для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере. Крайне важная для общества тема, на которую постоянно обращают внимание коллеги. В том числе необходимо обеспечить контроль за применением норм закона о социальном предпринимательстве", - сказал он в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
20 сентября 2018, 11:42РИА НовостиВ Подмосковье принимают заявки на субсидии для соцпредпринимательства
Также президент отметил, что, опираясь на новую законодательную базу, нужно запустить значимые социальные проекты.
"Речь в том числе о программах обучения и трудоустройства людей старшего поколения. О распространении опыта организации долговременного ухода за больными и пожилыми гражданами. А также о развитии профориентации и дополнительного образования подростков, о создании современной инфраструктуры детского отдыха", - сказал глава государства.