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РИА Новости

В Малайзии около полутора тысяч школ закрылись из-за смога

16:05 18.09.2019
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© REUTERS / Lim Huey TengШкольники в Куала-Лумпуре во время задымления из-за лесных пожаров
Школьники в Куала-Лумпуре во время задымления из-за лесных пожаров
© REUTERS / Lim Huey Teng
Школьники в Куала-Лумпуре во время задымления из-за лесных пожаров
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 1,4 тысячи школ закрылись в разных частях Малайзии в связи с задымлением от продолжающихся пожаров, сообщает газета New Straits Times.
По данным издания, всего к 13.00 по местному времени (8.00 мск) были закрыты 1484 школы. Также министерство образования сообщило, что закрытие школ затронуло более одного миллиона учащихся в семи штатах. Больше всего школ было закрыто в штате Селангор - 538, за ним следуют штат Саравак с 337 закрытыми школами и штат Перак с 303 школами. Четыре оставшихся штата - это Пенанг (162 школы), Куала-Лумпур (66 школ), Негри-Сембилан (53 школы) и Путраджая (25 школ).
Индонезийские фермеры часто используют огонь для расчистки земли под плантации. Пожары могут тлеть неделями, особенно в сухую погоду, создавая удушливый дым, который распространяется на территории соседних стран - Сингапура и Малайзии. За последние недели Индонезия направила тысячи специалистов для тушения пожаров после объявления чрезвычайной ситуации в шести провинциях на островах Суматра и Борнео.
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