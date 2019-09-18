В Малайзии около полутора тысяч школ закрылись из-за смога

По данным издания, всего к 13.00 по местному времени (8.00 мск) были закрыты 1484 школы. Также министерство образования сообщило, что закрытие школ затронуло более одного миллиона учащихся в семи штатах. Больше всего школ было закрыто в штате Селангор - 538, за ним следуют штат Саравак с 337 закрытыми школами и штат Перак с 303 школами. Четыре оставшихся штата - это Пенанг (162 школы), Куала-Лумпур (66 школ), Негри-Сембилан (53 школы) и Путраджая (25 школ).