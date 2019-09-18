В Малайзии около полутора тысяч школ закрылись из-за смога

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 1,4 тысячи школ закрылись в разных частях Малайзии в связи с задымлением от продолжающихся пожаров, сообщает газета New Straits Times.
По данным издания, всего к 13.00 по местному времени (8.00 мск) были закрыты 1484 школы. Также министерство образования сообщило, что закрытие школ затронуло более одного миллиона учащихся в семи штатах. Больше всего школ было закрыто в штате Селангор - 538, за ним следуют штат Саравак с 337 закрытыми школами и штат Перак с 303 школами. Четыре оставшихся штата - это Пенанг (162 школы), Куала-Лумпур (66 школ), Негри-Сембилан (53 школы) и Путраджая (25 школ).
#NSThaze: As of 5pm today, the API in Balik Pulau was at its highest at 260 followed by Minden at 232.https://t.co/RjY469ecvV— New Straits Times (@NST_Online) 18 сентября 2019 г.
Индонезийские фермеры часто используют огонь для расчистки земли под плантации. Пожары могут тлеть неделями, особенно в сухую погоду, создавая удушливый дым, который распространяется на территории соседних стран - Сингапура и Малайзии. За последние недели Индонезия направила тысячи специалистов для тушения пожаров после объявления чрезвычайной ситуации в шести провинциях на островах Суматра и Борнео.