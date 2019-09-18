Москвичей предупредили об угрозе гипоксии из-за погоды

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Синоптики предупредили москвичей о неблагоприятном кислородном режиме, сообщил портал "Метеоновости".
В среду жителей столицы ожидает дождь и пониженное атмосферное давление.
"Погода пасмурная, сырая, температура в дневные часы не поднимется выше 12-13 градусов, сохранится аномально низкое <…> атмосферное давление", — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что в городе сформировались неблагоприятные условия для метеочувствительных людей. Кроме того, похолодание вкупе с понижением содержания кислорода в воздухе также может доставить дискомфорт.
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