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РИА Новости

Москвичей предупредили об угрозе гипоксии из-за погоды

16:05 18.09.2019 (обновлено: 16:21 18.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Синоптики предупредили москвичей о неблагоприятном кислородном режиме, сообщил портал "Метеоновости".
В среду жителей столицы ожидает дождь и пониженное атмосферное давление.
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"Погода пасмурная, сырая, температура в дневные часы не поднимется выше 12-13 градусов, сохранится аномально низкое <…> атмосферное давление", — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что в городе сформировались неблагоприятные условия для метеочувствительных людей. Кроме того, похолодание вкупе с понижением содержания кислорода в воздухе также может доставить дискомфорт.
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